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Minik eller Adana'da model uçaklarla hayal kurdu

Adana Emniyet Müdürlüğü ve THK iş birliğiyle düzenlenen Polisim Yanımda-2 kapsamında çocuklar model uçak yapımını öğrenip kendi uçaklarını üretti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Minik eller Adana'da model uçaklarla hayal kurdu

Adana'da polis ve THK iş birliğinde model uçak atölyesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP kapsamında yürütülen Polisim Yanımda-2 projesi ile Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğiyle bir atölye düzenledi. Etkinlik, çocuklara el becerileri kazandırmayı ve havacılık alanına ilgi uyandırmayı hedefledi.

Etkinlik detayları:

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde çocuklar model uçak yapımının temel tekniklerini öğrendi. Parçaları titizlikle birleştiren minikler, kendi uçaklarını üreterek hem üretme deneyimi yaşadı hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Çocuklara katkıları:

Program süresince katılımcıların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı; amaç, çocukların hayal gücünü güçlendirmek, yeni ilgi alanları ve yetenekler keşfetmelerine ortam hazırlamaktı. Yetkililer, benzer sosyal ve kişisel gelişim odaklı faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

ADANA&#039;DA POLİS EKİPLERİ İLE TÜRK HAVA KURUMU (THK) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BİR ARAYA...

ADANA'DA POLİS EKİPLERİ İLE TÜRK HAVA KURUMU (THK) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELEN ÇOCUKLAR, KENDİ MODEL UÇAKLARINI YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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