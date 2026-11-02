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Bölgeye yeni rota: Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya inecek

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı 312,5 km uzunluğunda, saatte 200 km tasarlanacak; hedef yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşımak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bölgeye yeni rota: Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya inecek

Proje genel görünümü:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından verilen bilgilere göre, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım çalışmaları sürüyor. Proje tamamlandığında hattın uzunluğu 312,5 kilometre olacak ve Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakika'ye düşecek. Hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından önemli rol oynaması bekleniyor.

teknik özellikler:

Hattın tasarımı saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli ve sinyalli olarak planlandı. Proje kapsamında yer alacak yapılar arasında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon bulunuyor. Bakanlığın öngörüsüne göre hattın işletmeye alınmasıyla yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

mevcut çalışmalar ve takvim:

Uraloğlu, Mersin-Adana kesiminde istasyon ve hat serim çalışmalarının sürdüğünü, Çukurova Havalimanı bağlantısının üstyapı imalatlarının tamamlandığını ve Seyhan ile Çukurova viyadüklerinin bitirildiğini bildirdi. Tarsus şehir geçişinde kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatları tamamlandı; bölgedeki peron imalatları ve hat serim çalışmaları devam ediyor. Mersin-Adana kesiminde istasyon ve teknik binaların yapımı, karayolu alt/üst geçitleri ile demiryolu köprülerinin imalatları sürmekte ve bu kesimde %84,72 fiziki ilerleme sağlandığı açıklandı. Bakanlık, projenin yapım çalışmalarını 2027 yılında tamamlamayı hedefliyor.

lojistik ve bölgesel etkiler:

Ulaştırma Bakanı, hattın sadece yolcu taşımacılığını hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Mersin Limanı ile Gaziantep'in organize sanayi bölgeleri arasındaki lojistik bağlantıyı güçlendireceğini vurguladı. Bu sayede yük taşımacılığında maliyet avantajı sağlanması ve bölgenin üretim ile ihracat kapasitesine katkı sunulması hedefleniyor. Projenin Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinde yer almasına dikkat çekilerek, hattın hizmete alınmasının Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunu güçlendireceği ve Kafkasya ile Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TREN...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA YAPIM ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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