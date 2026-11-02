Doğan Hızlan Kütüphanesi yenilenen yüzüyle gençlere ve kitapseverlere kapılarını açtı

Doğan Hızlan Kütüphanesi yeniden düzenlendi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, 14 yıllık yoğun kullanımın ardından başlatılan kapsamlı tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla modern ve kullanışlı bir mekâna kavuştu. Yenileme çalışmaları, hem fiziksel mekânları hem de sunulan hizmetleri kapsayacak şekilde planlandı.

yenilenen alanlar:

Kütüphanenin çalışma alanları ve çocuk bölümü baştan sona yenilenirken, bahçe düzenlemesi ve dış cephe görsel uygulamaları da elden geçirildi. Kitap koleksiyonu güncellendi ve raf düzenlemeleri ile erişilebilirlik arttırıldı. Öğrenciler için ayrılan ders çalışma bölümlerinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanıyor, daha konforlu çalışma alanları oluşturuldu.

bağış, askıda kitap ve kültür etkinlikleri:

Birim Sorumlusu Özgün Durak, yenileme sonrası kütüphanenin koleksiyon, çalışma alanı ve çocuk bölümünde önemli iyileştirmeler yapıldığını; ayrıca bağış sürecini kurumsallaştırmak amacıyla yeni bir kitap bağış kontrol alanı oluşturduklarını aktardı. Bu alanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitapların fiziki kontrolleri, tarama ve koleksiyona hazırlık işlemleri gerçekleştiriliyor.

Durak, kütüphanenin eğitim raflarında öğrenciler için çeşitli kaynakların bulunduğunu, maddi imkânı kısıtlı öğrencilere yönelik Askıda Kitap uygulamasının sürdüğünü ve belirli kitapların öğrencilerce evde de kullanılabilmesi imkânının sağlandığını belirtti. Ziyaretçilere sunulan ücretsiz internet erişimi, ders çalışanlar için ek kolaylık sağlıyor.

Kütüphane aynı zamanda kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Usta fotoğrafçı Ara Güler ve Çerkez Karadağ'ın yazar portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi yeniden düzenlenerek okuyucularla buluşturuldu; Durak, serginin yeniden sunulmasının bir anlamda nostalji yaşattığını vurguladı.

Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin bağış kampanyası devam ediyor; ihtiyaç fazlası kitaplar talep eden kurum ve kişilere ulaştırılıyor. Bağışlanan kitaplar talepler doğrultusunda PTT Kargo ile ücretsiz gönderiliyor. Durak, son dönemde ceza infaz kurumlarından gelen kitap taleplerinin arttığını ve bu talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

YENİLENEN KÜTÜPHANE, KİTAPSEVERLERİ YENİDEN AĞIRLAMAYA BAŞLADI.