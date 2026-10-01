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Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde gece geç saatlerde M.T.'ye ait 35 AKR 931 plakalı park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı

Olayın özeti:

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde, gece geç saatlerde M.T.'ye ait 35 AKR 931 plakalı park halindeki otomobile kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Araç adeta kurşun yağmuruna tutulurken, olayın nedenine ilişkin henüz bir belirleme yapılamadı.

Olayın fark edilmesi ve ilk müdahale:

Sabah saatlerinde durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta ve çevresinde inceleme yaptı; görgü tanıkları veya ek deliller hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı.

Soruşturma ve güvenlik adımları:

Polis tarafından olayla ilgili olarak resmî soruşturma başlatıldı. Olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaların kapsamı hakkında yetkililer net bilgi vermedi; soruşturma sürecinde delil toplama ve olay yeri incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Kamu güvenliğine ilişkin endişeler ve benzer olayların önlenmesi için yetkililerin alacağı ek önlemler bekleniyor.

Park halindeki otomobil kurşunlandı

Park halindeki otomobil kurşunlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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