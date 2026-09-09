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Adıyaman'da genç deneme tehlikeye dönüştü: 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman OSB'de iddiaya göre 11 yaşındaki B.Ö.'nün izinsiz kullandığı forklift devrildi; çocuk yaralandı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da genç deneme tehlikeye dönüştü: 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi'nde iş makinesi devrildi

Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede iddiaya göre B.Ö. (11)'nün izinsiz kullandığı forklift kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza anı ve müdahale:

Meydana gelen kazada çocuğun bacağı iş makinesinin altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İZİNSİZ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN FORKLİFİN DEVRİLMESİ SONUCU 1...

ADIYAMAN’DA 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İZİNSİZ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN FORKLİFİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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