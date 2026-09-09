Adıyaman'da genç deneme tehlikeye dönüştü: 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi'nde iş makinesi devrildi

Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede iddiaya göre B.Ö. (11)'nün izinsiz kullandığı forklift kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza anı ve müdahale:

Meydana gelen kazada çocuğun bacağı iş makinesinin altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İZİNSİZ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN FORKLİFİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.