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Sultanların hazırlık sınavı İlbank engelinde: seti aldılar ama maçı kaybettiler

Aydın Büyükşehir Belediyespor hazırlık maçında İlbank'a 17-25, 16-25, 25-22, 21-25 set skorlarıyla 3-1 yenildi; İdil Gür 14 sayıyla en skorer oyuncuydu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sultanların hazırlık sınavı İlbank engelinde: seti aldılar ama maçı kaybettiler

Maç özeti:

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1. Lig hazırlık maçında İlbank ile Aydın BBSK Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadele İlbank'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı; setler 17-25, 16-25, 25-22, 21-25 olarak kayıtlara geçti.

setlerin gelişimi:

Karşılaşmanın ilk iki setinde İlbank baskın oyununu sürdürdü ve Aydın'ı servis karşılama ile blok organizasyonlarında zorladı. Üçüncü sette Aydın Büyükşehir toparlandı ve daha etkili hücumlarla seti 25-22 aldı; son sette ise İlbank kontrolü yeniden ele geçirerek maçı tamamladı.

öne çıkan isimler:

Aydın BBSK'da İdil Gür 14 sayıyla en skorer isim olurken, Dilan Yaşar 10 ve Yasemin Özel 9 sayıyla takıma katkı verdi. Bu dağılım, takımın skor yükünü İdil Gür'ün üstlendiğini gösteriyor.

Hazırlık maçının sonucu, sezon öncesi değerlendirmelerde takıma net uyarılar sundu; özellikle servisteki karşılık ve blok organizasyonlarında yapılacak iyileştirmeler, ilerleyen maçlar için belirleyici olabilir.

AYDIN&#039;IN SULTANLARI, İLBANK İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI

AYDIN'IN SULTANLARI, İLBANK İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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