Sultanların hazırlık sınavı İlbank engelinde: seti aldılar ama maçı kaybettiler

Maç özeti:
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1. Lig hazırlık maçında İlbank ile Aydın BBSK Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadele İlbank'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı; setler 17-25, 16-25, 25-22, 21-25 olarak kayıtlara geçti.
setlerin gelişimi:
Karşılaşmanın ilk iki setinde İlbank baskın oyununu sürdürdü ve Aydın'ı servis karşılama ile blok organizasyonlarında zorladı. Üçüncü sette Aydın Büyükşehir toparlandı ve daha etkili hücumlarla seti 25-22 aldı; son sette ise İlbank kontrolü yeniden ele geçirerek maçı tamamladı.
öne çıkan isimler:
Aydın BBSK'da İdil Gür 14 sayıyla en skorer isim olurken, Dilan Yaşar 10 ve Yasemin Özel 9 sayıyla takıma katkı verdi. Bu dağılım, takımın skor yükünü İdil Gür'ün üstlendiğini gösteriyor.
Hazırlık maçının sonucu, sezon öncesi değerlendirmelerde takıma net uyarılar sundu; özellikle servisteki karşılık ve blok organizasyonlarında yapılacak iyileştirmeler, ilerleyen maçlar için belirleyici olabilir.
AYDIN'IN SULTANLARI, İLBANK İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI
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