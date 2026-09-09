Kars'ta köy yollarına beton çözümü: Yağlıca Köyü'ndeki yol hizmete açıldı

kırsal ulaşımda beton yol uygulaması:

Kars Valisi Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Yağlıca Köyü'nde tamamlanan geleneksel beton yol uygulamasını yerinde inceledi. Çalışma, köy halkının günlük ulaşımının yanı sıra tarımsal faaliyetlerin ve ilçe merkezine erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

İnceleme sırasında yetkililerden yolun yapım süreci, kullanılan yöntemler ve sahadaki sonuçlar hakkında bilgi alan Polat ve Çalkın, kırsal altyapı yatırımlarının yaşam kalitesine doğrudan etkisine dikkat çekti. Tamamlanan güzergâh, köy sakinlerinin konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına erişmesi açısından önem taşıyor.

saha değerlendirmesi ve uygulamanın önemi:

Yetkililer, geleneksel beton yol sisteminin kırsal bölgelerde dayanıklılık ve düşük bakım maliyeti sağlama potansiyeline vurgu yaptı. Yağlıca Köyü yolunda uygulanan çalışma, kış koşulları ve tarımsal taşıma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandı ve tamamlandı.

Vali Polat ile Milletvekili Çalkın, inceleme sırasında sahadaki ilerlemeyi değerlendirirken, köy yollarının iyileştirilmesinin ulaşım güvenliği ve köy ile ilçe arasındaki bağlantının sürekliliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak altyapı yatırımları öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

gelecek planları ve beklentiler:

Kars genelinde kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Tamamlanan Yağlıca Köyü projesinin, benzer kırsal yerleşimlerde uygulanabilecek bir model olduğu ve özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Vali Polat ve Milletvekili Çalkın’ın Yağlıca Köyü’ndeki saha incelemesi, yürütülen yatırımın vatandaşların hizmetine sunulmasının ardından yapılan değerlendirmelerle sona erdi. Yerel yetkililer, bölgedeki diğer köy yollarının da iyileştirilmesi yönünde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

KARS’TA KÖY YOLLARINDA BETON YOL DÖNEMİ: VALİ POLAT VE MİLLETVEKİLİ ÇALKIN YAĞLICA’DA İNCELEMELERDE BULUNDU(KARS-İHA)