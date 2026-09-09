Köy okullarında koordinasyon vurgusu: Sarıkamış'ta müdürlerle yıl öncesi hazırlık

toplantı genel görünümü:

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen dönem başı toplantısında, ilçeye bağlı köy okullarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıya okul müdürleri katıldı ve gündem, yeni dönemin öncelikleri ile sahadan gelen ihtiyaçların değerlendirilmesi üzerine kuruldu.

Toplantıya başkanlık eden Osman Kızılok, eğitim sürecinin sağlıklı yürütülmesinde okul yöneticilerinin rolüne dikkat çekti ve yeni döneme ilişkin hedeflerin yerinde takip edilmesinin önemini vurguladı.

okul yönetimlerine dikkat çekilen hususlar:

Görüşmelerde, öğrencilerin akademik gelişimini destekleyecek uygulamalar, eğitim ortamlarının etkinleştirilmesi ve okul faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi öncelikli konu başlıkları olarak belirlendi. Okul yöneticilerinin, karşılaşılabilecek sorunlara yönelik hızlı çözüm mekanizmaları oluşturması gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca köy okullarının mevcut durumu değerlendirilip, eğitim faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik planlamalar üzerinde duruldu. Okul yönetimlerinin saha deneyimleri ve önerileri detaylı şekilde alındı.

saha geri bildirimleri ve takip:

Müdürlerin paylaşımlarıyla sahadaki öncelikli ihtiyaçlar ve öneriler tartışıldı; bu geri bildirimler yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına yön verecek şekilde kayda geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak takiplerle çalışmaların daha koordineli yürütülmesi hedefleniyor.

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaşmasının ardından sona erdi; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesi temennisiyle okul yöneticilerine başarı dilekleri iletildi.

SARIKAMIŞ’TA KÖY OKULLARI İÇİN YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIĞI(KARS-İHA)