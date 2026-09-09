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Mahallede alevler zeytin bahçeleri ve ağıllara zarar verdi

Adana İmamoğlu'nda çıkan yangın, Elifçeler ve Üçtepe'de ev bahçeleri, ahırlar ve zeytinliklere zarar verdi; sakinler güçlükle tahliye edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mahallede alevler zeytin bahçeleri ve ağıllara zarar verdi

yangının yaşandığı alan ve hasar:

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Elifçeler mevkii ile Üçtepe Mahallesi civarında dün başlayan yangın, çevredeki yerleşimlere sıçradı. Evlerin bahçeleri, ahırlar ve zeytinlikler alevlerin hedefi oldu; yangının ardından mahalle ve yanmış ağaçların görüntüleri havadan kayda alındı.

sakinlerin anlattıkları:

Mikail Keskin yangın anını, "O saniyeler yaşanacak gibi değildi. Canımızı zor kurtardık. Yangın felaket gibi geldi, bir bakıyorsunuz orada bir bakıyorsun öbür tarafta" sözleriyle anlattı. Keskin, ahırların ve zirai aletlerin yandığını, zeytin bahçesinin büyük bölümünün zarar gördüğünü ve hayvanları ile traktörleri güvenli alanlara taşıdıklarını söyledi.

tahliye ve kayıplar:

Veli Keskin ise evlerinin doğrudan yanmadığını ancak "Zirai aletlerimiz, ağıllarımız yandı. Zeytin bahçelerimiz yandı. Ağaçlarımız komple yanmış. Tek çaremiz gitmekti. Bıraktık her şeyi gittik" diyerek tahliyenin zorunlu olduğunu vurguladı. Mahalleliler, yangının aniden yayıldığını ve güvenliğe öncelik vererek bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Olayın bıraktığı tahribat, özellikle zeytinliklerde ve ahırlarda yaşam ve geçim kaynakları açısından ciddi kayıplara yol açtı. Havadan kaydedilen görüntüler, yangının izlerini ve yanmış ağaçların yoğunluğunu ortaya koydu.

ADANA’NIN İMAMOĞLU İLÇESİ ELİFÇELER MEVKİİNDE DÜN ÇIKAN YANGIN SONRASI GERİDE ACI MANZARA KALDI....

ADANA’NIN İMAMOĞLU İLÇESİ ELİFÇELER MEVKİİNDE DÜN ÇIKAN YANGIN SONRASI GERİDE ACI MANZARA KALDI. EVLERİN BAHÇELERİ, AHIRLARI ALEVLERE TESLİM OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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