Adıyaman'da gençlere doğa ve canlı çeşitliliği farkındalığı kazandırıldı

eğitimin içeriği:

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli, Abuzer Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 64 öğrenci'ye doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında eğitim verdi. Programda biyolojik çeşitliliğin doğal yaşamın devamlılığındaki rolü ve çevrenin korunmasına dair temel kavramlar ele alındı.

vurgulanan konular:

Eğitimde, doğal kaynakların korunması, canlıların yaşam alanlarına duyarlılık gösterilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Öğrencilere doğa ile ilişki kurma ve çevresel sorumluluk bilinci kazandırma amaçlı açıklamalar yapıldı.

katılım ve beklenen etkiler:

Programa iki okuldan toplam 64 öğrenci katıldı. Bu tür eğitimlerin, çocuklarda oluşan farkındalığın günlük davranışlara ve aile çevresine yayılma potansiyeli bulunduğu; uzun vadede yerel biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.

ADIYAMAN’DA İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE DOĞANIN KORUNMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ ANLATILDI.