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Gaziantep Kolej Vakfı'nda gençlerin cumhuriyet coşkusu kortejle sokaklara taştı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda 29 Ekim haftasında kortej ve gösterilerle kutlama yapıldı; öğrenciler, öğretmenler ve veliler Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep Kolej Vakfı'nda gençlerin cumhuriyet coşkusu kortejle sokaklara taştı

Gaziantep Kolej Vakfı'nda 103. yıl coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıldönümü, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda düzenlenen kortej yürüyüşü ve gösterilerle kutlandı. Kampüs içi ve çevre sokaklarda gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin hazırladığı koreografiler, bando gösterileri ve bayraklı yürüyüşlerle büyük bir coşkuya dönüştü.

kortej ve sahne gösterileri:

Kortejde, GKV'li öğrencilerin ellerinde taşıdığı Türk bayrakları ile marşların yankıları sokaklara taşındı. Okulun bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüşte, farklı yaş gruplarından öğrencilerin ortak koreografileri dikkat çekti. Dans ve ritim gösterileri kortejin ritmini yükseltirken, veliler ve öğretmenler de kutlamaya aktif katılım gösterdi.

Etkinlik boyunca sergilenen performanslar, hem görsel açıdan zengin bir bayram atmosferi sundu hem de öğrencilerin disiplin ve ekip ruhunu öne çıkardı. Yerel halkın ve ailelerin yoğun ilgisi, 29 Ekim ruhunun kentte ne kadar canlı olduğunu ortaya koydu.

mesajlar ve sorumluluk vurgusu:

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, programda Cumhuriyetin kuruluşunun önemine dikkat çekti. Gürsel, Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan savunmasında can veren kahramanlar anısına saygı ve minnet sunduklarını belirtti. Ayrıca GKV ailesi olarak bu mirası yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın birincil görevleri olduğunu ifade etti.

Gün, öğrencilerin hafızalarında silinmez izler bırakacak etkinliklerle son buldu; okul yönetimi kutlamanın hem eğitici hem de birleştirici yönünü öne çıkardı. 103 yıllık Cumhuriyet mirasının genç nesillerce sahiplenilmesi, etkinliğin en güçlü mesajı olarak kayda geçti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ ÜLKE GENELİNDE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANIRKEN...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ ÜLKE GENELİNDE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANIRKEN, KÖKLÜ EĞİTİM ÇINARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI, BU ANLAMLI HAFTAYA DAMGASINI VURAN GÖRKEMLİ BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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