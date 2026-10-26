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Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi

Ayvalık açıklarında teknede hayatını kaybeden KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü’nün cenazesi Adana Kabasakal Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla defnedildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi

Adana'da son yolculuğa uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü (60), memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Bingüllü’nün naaşı denizden çıkarılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze işlemleri ve tören:

İşlemlerin tamamlanmasının ardından doktorun naaşı, altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesine getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze memleketi Adanaya gönderildi. İkindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan namaz sonrasında Bingüllü, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın detayları ve yakınlarının tepkisi:

Namaz sırasında doktorun oğlu Oğuzhan Bingüllü’nün ayakta güçlükle durduğu görüldü. Kazada Bingüllü’nün önce teknedeki çocuklara can yeleği giydirdiği, ardından kendi can yeleğini takıp denize indiği ancak dalgaların yükselmesiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, ilçede derin bir üzüntüye yol açtı ve meslektaşları ile yakınları tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Yetkililerce yürütülen çalışmalarda cenazenin çıkarılmasının ardından sağlık ve adli işlemler tamamlandı; defin ise aile ve yakınların katılımıyla gerçekleşti. Cenaze töreninde hemşehrileri, çalışma arkadaşları ve yakınları Bingüllü için dualar etti ve taziyelerini iletti.

DR. ŞAHİN BİNGÜLLÜ İÇİN KABASAKAL MEZARLIĞI&#039;NDA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

DR. ŞAHİN BİNGÜLLÜ İÇİN KABASAKAL MEZARLIĞI'NDA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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