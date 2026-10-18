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Adıyaman'da halk ve güvenlik toplantıları çözüme odaklandı

Vali Abdullah Küçük başkanlığındaki toplantıda dört mahallenin asayiş, trafik ve altyapı talepleri ile çözüm önerileri ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da halk ve güvenlik toplantıları çözüme odaklandı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Adıyaman'da mahallelerde huzur ve güvenliğin artırılması ile sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla düzenlenen Halk ve Güvenlik Toplantıları'nın beşincisi, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Yavuz Selim İlkokulu konferans salonunda yapıldı; Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ilgili kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

ele alınan mahalleler ve gündem maddeleri:

Toplantıda Yavuz Selim, Turgut Reis, Malazgirt ve Mehmet Akif mahallelerinin asayiş ve trafik durumları ile altyapı sorunları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, sağlık ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere mahalle sakinlerinin talep ve beklentileri dinlendi.

sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmeler:

İletilen sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilirken ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların taleplerine yönelik çözüm süreçlerinin hızlandırılması üzerinde duruldu.

Valilik koordinasyonunda sürdürüleceği bildirilen Halk ve Güvenlik Toplantıları'nın, mahallelerdeki sorunların yerinde tespit edilmesi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarca değerlendirilmesi ve huzur ile güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında devam edeceği vurgulandı.

ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN HALK VE GÜVENLİK TOPLANTISI’NDA DÖRT MAHALLENİN ASAYİŞ, TRAFİK VE ALTYAPI...

ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN HALK VE GÜVENLİK TOPLANTISI’NDA DÖRT MAHALLENİN ASAYİŞ, TRAFİK VE ALTYAPI SORUNLARI ELE ALINARAK VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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