Anadolu Üniversitesi öğrencileri spor, sanat ve seminerlerle bağımlılık farkındalığı kazanacak

Haftanın amacı ve organizasyonu

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenen Bağımlılık Farkındalık Haftası, 21-22 Ekim 2026 tarihlerinde öğrencileri bir araya getirecek. Etkinliğin hedefi, bağımlılıklar konusunda farkındalığı artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımını teşvik etmektir.

İlk gün: festival turu, spor müsabakaları ve atölyeler:

21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Eczacılık Fakültesi kapısından başlayıp Anadolu Park'ta sona erecek festival turu ile program açılacak. Gün boyunca Yunus Emre Spor Salonu'nda satranç, masa tenisi, dart ve floor curling müsabakaları düzenlenecek; günü turnuva finalleri ve ödül töreni tamamlayacak.

Anadolu Park'taki stant alanında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK iş birliğiyle ebru, ahşap anahtarlık boyama, taş boyama, mandala ve bileklik yapımı atölyeleri yapılacak. Katılımcılar ayrıca karaoke, matrak, mini golf ve bilek güreşi etkinliklerinde yer alabilecek. Güvenlik ve trafik farkındalığı kapsamında emniyet kemeri ve takla simülasyonu ile sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak gerçekleştirilen alkollü araç sürüşü farkındalık simülasyonu sunulacak.

Festival alanında katılımcılara çorba ve nohutlu pilav ikram edilecek ve Suenos Flamenko Müzik Grubu konser verecek. Yeşilay Gençlik Komisyonu ise bez çanta boyama ve vision board atölyeleriyle programa katkı sağlayacak.

Saat 14.00'te İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda Doç. Dr. Tuğba Görgülü'nün katılımıyla "Kontrol Kimde? Bağımlılıklar, Riskler ve Seçimler" başlıklı seminer gerçekleştirilecek. Aynı gün Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı mutfağında Öğr. Gör. Dr. Mutlu Doğan yürütücülüğünde "BOWL CHALLENGE: Sağlıklı Seçimini Tasarla" atölyesi düzenlenecek.

İkinci gün: spor, deneysel atölyeler ve bilgilendirici oturumlar:

22 Ekim Perşembe günü program, Yunus Emre Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 3x3 basketbol turnuvası ile devam edecek. Anadolu Park'taki stant alanında el sanatları atölyeleri, karaoke, spor etkinlikleri ve trafik farkındalığı simülasyonları ikinci gün de katılımcılarla buluşacak.

Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağı'nda Doç. Dr. Merve Özgür Göde ve Araş. Gör. Halide Geranaz tarafından yürütülecek "Lattenin Moleküler Yolculuğu" atölyesi 20 kişiyle sınırlı. Atölyeye katılmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Çarşamba günü başvuru standında isimlerini yazdırmaları gerekiyor.

Günün bilgilendirici etkinlikleri arasında saat 12.30'da Yeşilay Eskişehir tarafından düzenlenecek Kahoot bilgi yarışması ve saat 14.00'te Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu'nda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden Mehmet Ali Avcı'nın konuşmacı olacağı "Narko Gençlik" etkinliği bulunuyor. Etkinlikler çerçevesinde öğrencilere çorba, köfte ekmek ve aşure ikram edilecek.

Bağımlılık Farkındalık Haftası, 22 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de Anadolu Park'ta gerçekleştirilecek çekiliş ve ödül töreniyle sona erecek. Etkinlikler, iki gün boyunca farklı ilgi alanlarına hitap eden programlarla öğrencilerin bir araya gelmesine ve bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE BAĞIMLILIK FARKINDALIK HAFTASI BAŞLIYOR