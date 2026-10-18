Astsubay günü ve TEMAD’ın 42. kuruluş yılı: Eskişehir şubeden hedef ve anma mesajı

Astsubay günü ve TEMAD’ın 42. kuruluş yılına ilişkin açıklama

TEMAD Eskişehir Şube Başkanı Emekli Hava Astsubay Cihan Çaylak, 17 Ekim Astsubaylar Günü ile derneğin 42. kuruluş yıl dönümünü anma mesajı yayımladı. Türkiye genelindeki 100 şubesi ve kurumsal birikimiyle TEMAD’ın emekli astsubayların çatı kuruluşu olduğunu vurgulayan Çaylak, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden meslektaşlarını rahmetle andıklarını, gazilere şükranlarını sunduklarını belirtti.

Anma ve öncelikler:

Çaylak, ulusal bütünlük ve egemenliğe, cumhuriyetin kazanımlarına ve Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırı karşısında kamuoyunu bilgilendirmenin öncelikleri olduğunu aktardı. Mesleki sorunların çözümüne katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Gelecek hedefleri ve hizmet planları:

Gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çaylak, meslektaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam, konaklama, barınma, bakım, güvenlik ve sosyal destek hizmetleri gibi alanlarda imkânlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çaylak, şöyle dedi: "Mağdur meslektaşlarımızın yanında olmak ve ihtiyaç duyduklarında destek sağlayabilen bir TEMAD olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Türkiye’de örnek gösterilen demokratik, katılımcı, şeffaf, etkin ve güçlü bir sivil toplum örgütü inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz".

Çaylak'ın mesajı, TEMAD Eskişehir Şubesi'nin hem anma sorumluluğunu hem de üyeler için somut destek ve hizmet odaklı bir yol haritasını önceliklendirdiğini ortaya koydu; şube bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek.

17 EKİM ASTSUBAYLAR GÜNÜ KUTLANDI