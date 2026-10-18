Adıyaman’da her güne 240 ton atıkla mücadele eden temizlik ağı

Adıyaman Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda yürütülen temizlik çalışmaları kent genelinde günlük ortalama 240 ton evsel atığın toplanmasını sağlıyor. Hizmetler, 33 mahalle ile Örenli ve İndere TOKİ yerleşim alanlarını kapsıyor ve ekiplerin sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sahada kalmasıyla kesintisiz sürüyor.

Uygulama ve ekip dağılımı:

Çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü yönetiminde 245 personel ve 54 araç ile yürütülüyor. Toplanan evsel atıklar, belirlenen program doğrultusunda bertaraf alanlarına taşınıyor. Ana arter, cadde ve sokaklarda mekanik süpürme için 10 süpürge aracı ve 10 personel görev alırken; yol yıkama ve sulama faaliyetleri için 10 araç ve 20 personel hizmet veriyor.

Semt pazarları satış sona erdikten sonra yıkanıp temizleniyor, çöp konteynerleri özel donanımlı araçlarla düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Bu rutin uygulamalar, özellikle yoğun kullanım alanlarında hijyenin sürekliliğini hedefliyor.

Deprem sonrası öncelikler ve özel çalışmalar:

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkan inşaat kaynaklı toz, çamur ve hafriyat atıkları için ekipler özel temizlik programları uyguluyor. Bu çerçevede yolların yıkanması, çamur birikintilerinin temizlenmesi ve altyapı çalışmalarının olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik müdahaleler düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Cami, cemevi ve Kur’an kursları gibi ibadethaneler de özel donanımlı araçlarla temizleniyor. Temizlik faaliyetleri kent genelinde halk sağlığı ve yaşam kalitesini artırma hedefiyle planlanıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Belediye olarak kiralık araç uygulamasını sona erdirerek belediyenin araç filosunu güçlendirdiklerini, ekiplerin kaynakları verimli kullanarak kent genelinde temizlik hizmetlerini sürdürdüğünü ve Adıyaman’ı daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Tutdere ayrıca, temizlik ekiplerinin deprem sonrası oluşan toz ve çamurla mücadele ederken sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sahada görev yaptığını vurguladı.

ADIYAMAN’DA 245 PERSONEL VE 54 ARAÇLA YÜRÜTÜLEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA, KENT GENELİNDE GÜNLÜK ORTALAMA 240 TON EVSEL ATIK TOPLANIYOR.