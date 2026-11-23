Vali Hamza Aydoğdu öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Öğretmenler Günü dolayısıyla meslek hayatlarında 40 yılı geride bırakan öğretmenleri düzenlenen kahvaltı programında ağırladı.

Anılar ve sohbet:

Program boyunca Aydoğdu, öğretmenlerle karşılıklı sohbet etti ve eğitim hayatında biriktirdikleri anı ve hatıraları dinledi. Katılımcılar mesleki deneyimlerini paylaşırken gündeme gelen anılar samimi bir ortamda aktarıldı.

Öğretmenlik ve tezhip benzetmesi:

Aydoğdu, öğretmenliğin öğrencilerin hayatına dokunan önemli bir meslek olduğunu vurguladı ve eğitim emekçilerinin nesillerin yetişmesinde büyük rol oynadığını söyledi. Öğretmenliği tezhip sanatına benzeten Vali, çiçek, yaprak ve geometrik motiflerin ince işçilikle esere zarafet kattığı gibi öğretmenlerin de her öğrenciye ayrı bir anlam kattığını ifade etti.

Vali Aydoğdu, 40 yıllık meslek hayatları boyunca unutulmaz anılar biriktiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve emekleri için teşekkür etti.

VALİ AYDOĞDU, 40 YILLIK ÖĞRETMENLERİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE AĞIRLADI