Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Tahir Sokak'taki 3 katlı binanın çatısı şiddetli rüzgârın etkisiyle uçtu. Çatının kopmasıyla birlikte binanın dış cephesindeki korkuluklar zarar gördü ve sokakta bulunan ahşap direk devrildi.

Olay sırasında çevrede bulunanların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çatının uçması sonucu can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde rüzgârın etkisiyle ağaçların ve direğin şiddetle sallandığı, çatının anlık olarak yerinden koptuğu görülüyor. Görüntüler, hasarın oluşma mekanizmini ve rüzgârın şiddetini açık şekilde yansıtıyor.

müdahale ve alınan önlemler:

Gelen ekipler, bölgedeki güvenliği sağlamak için sokak trafiğini kapattı ve çevrede tedbirler aldı. Polis ve itfaiye ekipleri hasar tespitine başladı ve çatının güvenli şekilde kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, olası tehlikelere karşı vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer hasarın boyutunu ve çatının yerinden kopma nedenini incelemeye devam ediyor.

SARIYER'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU