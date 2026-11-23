Antalya saldırısını hatırlatan görüntüler:

İstanbul Sarıyer'de ortaya çıkan firari aslan görüntüleri, Temmuz 2025'te Antalya Manavgat'ta hayvan parkından kaçan ve 'Zeus' isimli aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır'ın yaşadıklarını yeniden gündeme getirdi. Televizyondan olayı izleyen Kır, o günleri tekrar hatırladığını söyledi.

O anlar ve mücadele:

Saldırının gelişimini anlatan Kır, tarlasında sulama yaparken karşısına bir aslan çıktığını belirtti. Kır, aslanın üstüne atladığını ve teslim olmadığını ifade ederek, pençelerinden tuttuğunu ve boğazını sıktığını söyledi. Kır, aslanla yaklaşık 10-15 dakika boğuştuğunu anlattı; o sırada çevreden yardım çağırınca güvenlik güçlerinin geldiğini, aslanın daha sonra bölgeden ayrıldığını belirtti.

Yaşanan saldırının ardından Kır, 5 günlük yoğun tedavi gördü ve taburcu edildi. Kır, bugün gündelik işlerini sürdürüyor ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak uyarılarda bulundu.

Uyarı, eleştiri ve talepler:

Kır, İstanbul'daki kaçan aslan haberini izledikten sonra vatandaşlara sağduyu çağrısı yaptı. Bazı kişilerin 'hayvanın pençesi ve dişi yok' yönündeki yorumlarına karşın Kır, insanların yine de tedbirli olması gerektiğini vurguladı: vatandaşların tedbir almasını istedi ve "Bu acıları biz yaşadık" diyerek deneyimini hatırlattı.

Güçlü yırtıcı hayvanların bakımına ilişkin eleştirilerini de paylaşan Kır, bu tür hayvanların tavuk, kedi ya da köpek gibi beslenmemesi gerektiğini belirtti. Kır, aslanları bahçede ya da küçük parklarda beslemenin doğru olmadığını söyleyerek, bu tür hayvanların doğal ortamlarına bırakılmasını ve yetkililerin bunlara izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

Kır, ayrıca arama çalışmalarının ve güvenlik müdahalelerinin toplumda tedirginlik yarattığını, bir hayvan kaçtığında çok sayıda güvenlik gücünün sürece dahil olduğunu ve bunun hem kaynak hem de insan güvenliği açısından sorun olduğuna dikkat çekti. Kır, hayvanın suçu olmadığını belirterek, besleme ve barındırma izinlerinin gözden geçirilmesini talep etti.

Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası başlayan arama çalışmaları devam ederken, Manavgat vakası kamuoyunda bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kır'ın anlattıkları, yaşanan tecrübenin ne kadar sarsıcı olduğunu ve olası risklere karşı neden tedbir alınması gerektiğini göstermeyi sürdürüyor.

Hükümet kurumları, hayvanat bahçeleri ve yerel yöneticiler açısından, vahşi hayvanların barındırılması ve güvenliği konusunda kamuoyunun dikkatini çeken bu tür vakalar, düzenlemelerin ve uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Antalya'da aslan saldırısından yaralı kurtuldu, kaçan aslanı duyunca o günleri tekrar yaşadı