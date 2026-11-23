Ermenistan yeni anayasa taslağını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkenin uzun süredir devam eden dış politika yönelimini değiştirmeyi hedefleyen bir anayasa taslağını kamuoyuna sundu. Taslak, Dağlık Karabağ ile ilgili anayasal dayanaklara ilişkin ifadelerin değiştirilmesini öngörüyor ve Paşinyan bu adımı Azerbaycan ile kalıcı bir barış anlaşması zeminini hazırlamak amacıyla attıklarını belirtti.

Taslağın öne çıkan maddeleri:

Yeni metnin 8'inci maddesinde dış politikanın amacının açıkça "barışı sağlamak" olarak tanımlanması dikkat çekiyor. Paşinyan, bunun 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirisi'nin mantığından uzaklaşmayı simgelediğini vurguladı. Taslakta ayrıca başlangıç bölümündeki ifadelerin değiştirilmesi; özellikle 1989 tarihli karara ve Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki anayasal atıflara yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Bu değişikliklerin en önemli sonucu, Azerbaycan'ın uzun süredir itiraz ettiği anayasal referansların kaldırılması olarak görülüyor. Bakü, söz konusu atfın kendi toprakları üzerindeki egemenliğe yönelik bir hak iddiası niteliğinde olduğunu savunuyor ve söz konusu ifadenin metinden çıkarılmasını barış anlaşmasının önündeki başlıca engellerden biri olarak görüyor.

Paşinyan'ın stratejisi ve istifa vaadi:

Paşinyan taslağın yayımlanmasının ardından halka seslenerek, taslağın kabulü durumunda Azerbaycan ile sadece bir barış anlaşması imzalanmayacağını, bununla birlikte "kurumsal, kalıcı ve geri dönülmez" bir barışın güvence altına alınacağını söyledi. Konuşmasında, "Amacımız, Ermenistan Cumhuriyeti’ni siperlerden bir 'barış kavşağına' dönüştürmek" ifadesini kullandı.

Başbakan muhalefete çağrı yaparak, taslağın referanduma sunulması için destek istedi ve taslağın halk tarafından reddedilmesi halinde başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı. Paşinyan, taslağın kabul edilmesi halinde ise bir sonraki seçimlere aday olmayacağını belirtti ve bu süreçte barışın kurumsallaşması için çalışacağını söyledi.

Anayasa referandumu için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Paşinyan’ın bu çoğunluğu sağlayabilmesi için en az 6 muhalefet milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Ancak ülkenin önde gelen muhalefet partileri taslağa destek vermiyor; bu durum taslağın yasalaşma sürecini belirsiz kılıyor.

Bölgesel bağlantı ve TRIPP projesi:

Paşinyan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile eş zamanlı yayımladığı bir videoda, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kara bağlantısı sağlayacak "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP)" projesinin uygulama aşamasının başladığını duyurdu. Projenin Ağustos 2025'te Washington D.C.'de imzalanan belgeyle hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Başbakan, TRIPP'in bölgede uzun vadeli barışın temelini oluşturacağını ve Ermenistan'ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayarak dış pazarlara erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Bu açıklama, anayasa değişiklikleriyle eş zamanlı ileri sürülen ekonomik teşvik argümanının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Yayımlanan taslak ve Paşinyan'ın istifa tehdidi, ülke siyasetinde önemli bir gerilim unsuru oluşturmaya devam ediyor. Taslağın parlamentoda gerekli desteği bulup bulamayacağı ve sonrasında düzenlenecek olası referandum, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel istikrar açısından belirleyici olacak. Paşinyan, yaptığı konuşmada bir dönüm noktasına işaret ettiğini vurgulayarak, Ermenistan'ın artık barışla birlikte bağımsızlık, refah ve demokrasiyi aynı anda güvence altına alabilecek bir sürece girmesini hedeflediklerini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının önünü açmak amacıyla hazırlattığı, Dağlık Karabağ'a ilişkin hak iddialarına dayanak oluşturan ifadelere yönelik değişiklikler içeren yeni anayasa taslağı kamuoyuna açıklandı.