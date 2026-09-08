Adıyaman'da kapsamlı denetim: 53 aranan şahıs yakalandı, 11 kişi tutuklandı

operasyonun detayları:

Adıyaman'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 53 kişi çeşitli suçlardan aranan şüpheli olarak yakalandı. Operasyonları Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordine etti ve şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yakalanan şüpheliler arasında 6'sı hırsızlık suçundan aranan kişiler de bulunuyor. Aramalara ve yakalamalara ilişkin teknik ve saha çalışmaları il genelinde sürdürüldü.

narkotik şube müdürlüğü çalışmaları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ayrı çalışmalarda ise toplam 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçen maddeler arasında 1 adet sentetik ecza hapı ile 26,44 gram çeşitli uyuşturucu madde yer aldı. Ele geçirilen deliller ilgili birimlere teslim edildi ve adli süreç için kayıt altına alındı.

yasal süreç ve hedefler:

Yürütülen operasyonların temel amacı suç işleme potansiyeli bulunan kişileri caydırmak, suçları önlemek ve kamu güvenliğini güçlendirmektir. Yakalanan şüphelilerden 11 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Emniyet yetkilileri, benzer çalışmaların halkın güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla kararlılıkla süreceğini belirtti.

ADIYAMAN'DA VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI VE SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 53 KİŞİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 11’İ TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMLARINA TESLİM EDİLDİ.