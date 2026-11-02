Kızılay Sokağı’nda on binlerce öğrenciye afet, ilk yardım ve gönüllülük eğitimi

Kızılay Sokağı’nda etkinlikler ve katılımcılar:

Türk Kızılay tarafından her yıl 29 Ekim ila 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Etimesgut Yerleşkesi'nde kurulan Kızılay Sokağı bu yıl "Bu Hilal İyiliğe Çıkar" temasıyla açıldı. İklim değişikliği ve afet bilinci odağında hazırlanan sokakta, 2-6 Kasım tarihlerinde düzenlenen programlara 400’ü aşkın okuldan yaklaşık 30 bin öğrenci katıldı.

Etkinliklerde gönüllülük, ilk yardım, afet farkındalığı, kan hizmetleri ve sıfır atık gibi alanlarda uygulamalı ve oyun tabanlı eğitimler sunuldu. Amaç, çocukların yardımlaşma, dayanışma, çevre bilinci ve afetlere hazırlık konularında farkındalık kazanmasını sağlamaktı.

Etkinlik içeriği ve yaklaşım:

Programda yer alan atölye çalışmaları ve simülasyonlarla öğrencilerin pratik beceriler edinmesi hedeflendi. Organizasyon, çocukların ilgisini çeken oyun tabanlı etkinliklerle akran iletişimini ve sorumluluk bilincini güçlendirmeye yönelik tasarlandı. Etkinlikler sayesinde katılımcılara hem afetlere hazırlık hem de günlük yaşamda uygulanabilir ilk yardım bilgileri aktarıldı.

Kızılay’ın gönüllülük ve okul ağı:

Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl kuruluş için birçok olumlu gelişme yaşandığını belirterek, "Bunlardan ilki, 500 bin gönüllü rakamını yakaladık. Şu anda 520 bin gönüllümüz var. Bu, bizim için çok kıymetli. çünkü Kızılay’ın en büyük gücü gönüllülükten geliyor. Bu gönüllüler çok farklı yaşlardan başlıyor. Kızılay kolları bu anlamda çok önemli bir yerde duruyor. Tam 21 bin tane okulda Milli Eğitim Bakanlığı’yla yapılan protokol gereği Kızılay kulüplerini kurmuş durumdayız" dedi.

Yılmaz, ülke genelindeki Kızılay Sokakları etkinliklerinden gelen çocukların büyük kısmının Kızılay Kolu kulüplerinden olduğunu vurgulayarak, "Onlara iyiliği öğretmeye çalışıyoruz. ‘Bu Hilal İyiliğe Çıkar’ diyoruz. Geçen sene 750 bin, bu sene belki 1 milyon çocuğa ulaşmış olacağız Kızılay Haftası’ndaki etkinliklerle." ifadelerini kullandı. Ayrıca akran nezaketi kampanyasına değinerek, çocukların birbirlerine nezaketle yaklaşmasının önemini anlattı.

Toplum eğitimleri hedefi:

Yılmaz, toplum eğitimleriyle ilgili hedeflerini de paylaştı: "Geçen sene toplum eğitimlerin de 7 milyon 200 bin kişiye ulaştık. 2026 senesinde de 10 milyon rakamını hedefledik, 8 milyonunu da şu anda bitirmiş durumdayız. Her sene 10 milyon insana iyilik anlatalım istiyoruz. Her sene 10 milyon insana güvenli yaşam, afetlere hazırlık, ilk yardım anlatalım istiyoruz."

Program, Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz’ın Kızılay Sokağı’nı ziyaret etmesiyle sona erdi.

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI PROFESÖR DOKTOR FATMA MERİÇ YILMAZ