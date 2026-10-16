Beyaz Saray sözcüsü Katie Zacharia görevde beş gün sonra ayrıldı

Zacharia'nın kısa görev süresi ve belirsizlik

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray sözcüsü olarak atanan Katie Zacharia, görevine başladıktan yaklaşık beş gün sonra görevden ayrıldı. Üst yönetimden yapılan resmi ayrıntılı gerekçe paylaşılmazken, Amerikan basınında yer alan haberlere göre ayrılık haberi Beyaz Saray içinden kaynaklara dayanılarak duyuruldu.

Atama tarihleriyle ilgili haberlerde de bazı farklılıklar görüldü; kaynakların bir kısmı Zacharia'nın 12 Ekim'de göreve başladığını bildirirken, bazı metinlerde 9 Ekim ibaresi yer aldı. Bu belirsizlik, kısa süren görevin gerekçelerine ilişkin spekülasyonları artırdı.

Basın karşısındaki ilk gün ve performans eleştirileri:

Zacharia'nın göreve gelişinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısı yaklaşık 15 dakikadan kısa sürdü ve yalnızca üç gazetecinin sorusuna yanıt verdi. Toplantıda hazırlanan açıklamaları okuması, sorular karşısındaki performansı ve toplantıyı kısa kesmesi medyada ve Beyaz Saray çevrelerinde eleştiri konusu oldu. Zacharia daha sonra brifing belgelerinin kendisine geç ulaştığını ve ilk toplantısına yeterince hazırlanma imkânı bulamadığını belirtti; toplantının kısa tutulmasının planlı olduğunu da savundu.

Trump'ın açıklamaları ve görevden ayrılığa işaret:

Görevden ayrılmadan önce Trump, gazetecilerin soruları sırasında yeni sözcünün medyada haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi ve Zacharia'ya bu koşulları yaşamak zorunda olmadığını ilettiğini aktardı. Trump'ın sözleri arasında "Ben onun yerinde olsam bu görevi yeniden düşünürdüm" ifadesi yer aldı; bu yorum, medyada Zacharia'nın görevden ayrılacağına ilişkin güçlü bir işaret olarak değerlendirildi ve kısa süre sonra görevden alındığı yönünde haberler yayımlandı.

Mesleki geçmiş ve ruhsat tartışmaları

Zacharia hakkında asıl tartışma mesleki geçmişinin incelenmesiyle başladı. Trump atamayı duyururken Zacharia'yı avukat olarak tanıtırken, yapılan araştırmalarda ABD'nin herhangi bir eyaletinde avukatlık ruhsatı bulunduğuna dair kayıt bulunamadı. Zacharia, Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olduğunu kabul etti; ancak aynı yıl girdiği baro sınavını geçemediğini doğruladı ve daha sonra sınava yeniden girmediğini söyledi.

Bu durum, Zacharia'nın kendisini önceki açıklamalarında ve bazı programlarda avukat olarak tanıtmasına bağlı eleştirileri tetikledi. Zacharia, hukuk diplomasına ve uluslararası ticari işlemler alanındaki deneyimine dayanarak bu tanımı kullanmasının haklı olduğunu savundu.

Çin'deki çalışma iddiaları ve kayıt sorunu:

Zacharia, 2011-2013 döneminde Pekin'deki Zhong Lun hukuk firmasında çalıştığını ve uluslararası ticari işlemlerle ilgilendiğini belirtti. Ancak Çin'de avukatlık yapabilmek için getirilen mesleki yeterliliklere dair kayıtlar incelemede Zacharia'nın Çin'e özgü bir avukatlık yetkisini belgeleyemedi. Zacharia bu noktada, Çin'de çalışmasının doğrulanabilir bir mesleki geçmiş oluşturduğunu; fakat bu durumun Çin hukukuna göre avukatlık yetkisi verdiğini gösteren bir kaydın bulunmadığını kabul etti.

Kaynaklarda ayrıca, Çin'deki mevcut düzenlemeler uyarınca yabancı ülke vatandaşlarının Çin'in ulusal hukuk mesleği yeterlilik sınavına giremeyeceğine dikkat çekildi; bu durum, Zacharia'nın Çin'deki statüsünün sınavla ilişkilendirilmesinin önünde hukuki bir engel olduğuna işaret ediyor.

Şikâyetler ve kurum içindeki gerilim

Zacharia hakkında mesleki yeterliliğe ilişkin tartışmalar büyüyünce, California Eyalet Barosu'na şikâyet yapıldı. Şikâyette, ruhsata sahip olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtmasının ve daha önce üstlendiği hukukla bağlantılı görevlerin eyalet yasalarına aykırılık oluşturup oluşturmadığının araştırılması istendi. Ayrıca Zacharia'nın Richard Grenell'in kurduğu Fix California projesinde hukuk müşaviri olarak görev yaptığı bilgisi de inceleme taleplerinde yer aldı.

Beyaz Saray iç kaynağına dayanan haberlerde, Zacharia'nın iletişim kadrosuyla çalışma biçimi ve ekibini kurma niyeti nedeniyle bazı personelle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi; Zacharia bu iddiaları reddetti. Aynı zamanda Trump'ın atama sırasında Zacharia'nın avukatlık geçmişi hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı yönünde haberler çıktı ve bu durum Beyaz Saray içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Çin açıklamaları ve uluslararası yankı:

Görev süresinin sonuna doğru Zacharia'nın Çin hakkında verdiği röportajdaki ifadeleri de tartışma yarattı. Zacharia'nın, Çin'in yükselişiyle ilgili değerlendirmeleri küçümseyen ve altyapıya ilişkin eleştirel bir tonda söylediği sözler geniş yankı buldu; bu yorumlar, Washington-Pekin ilişkilerinin hassas olduğu bir dönemde uluslararası gündeme taşındı.

Sonuç olarak, Katie Zacharia'nın kısa süreli sözcülüğü, hem basınla ilişkilerdeki tartışmalar hem de mesleki geçmişine dair soru işaretleri nedeniyle Trump yönetiminin iletişim kadrosunda yeniden değerlendirmelere yol açtı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ATAMASIYLA 12 EKİM’DE BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ GÖREVİNE GETİRİLEN KATİE ZACHARİA’NIN GÖREVİNE 5 GÜN SONRA SON VERİLDİ. TRUMP'IN AVUKAT OLARAK TANITTIĞI ZACHARİA'NIN AVUKATLIK SINAVINI GEÇEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI