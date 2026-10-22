Engelli erişim ihmali Haramidere metrobüs durağında görüntülendi

Olayın ayrıntıları:

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında meydana gelen olayda, duraktaki asansörün arızalı olması nedeniyle bir engelli vatandaşın merdivenlerden indirilmek zorunda kaldığı görüldü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla taşınan kişinin anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, asansörün çalışmaması nedeniyle engelli yolcunun güvenli bir şekilde erişim sağlanana kadar basamaklardan sevk edildiği ve yardıma gelen kişilerin sürece müdahil olduğu izleniyor. Olay, durakta kısa süreli aksamaya ve tepkilere yol açtı.

Erişim ve güvenlik sorunları:

Toplu taşımada erişilebilirlik altyapısının sürekliliği, engelli bireylerin güvenli ulaşımı açısından kritik öneme sahip. Bu tür arızalar, bireylerin bağımsız hareket etme hakkını kısıtladığı gibi, acil durumlarda güvenlik riskleri de yaratabilir. Asansörlerin düzenli bakımı ve hızlı müdahale gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.

Olayın kamuoyuna yansıması, benzer aksaklıkların önlenmesi ve altyapı sorumlularının önlem alma yükümlülüğünün hatırlatılması açısından önem taşıyor. Vatandaşların görüntü paylaşımı, erişim sorunlarının görünür olmasına katkı sağlıyor ve yetkililer üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Metrobüs durağında çalışmayan asansör tepkisi: Engelli vatandaşı merdivenlerden taşıdılar