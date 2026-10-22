Dolar 49,6238 +0,01%
Euro 55,8552 +0,09%
Bist 11.561,67 -0,13%
Altın Gram 6.541,31 -1,20%
EUR/USD 1,1235 +0,00%
Brent Petrol 112,01 +2,93%
--°

Engelli erişim ihmali Haramidere metrobüs durağında görüntülendi

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında arızalı asansör nedeniyle bir engelli vatandaş merdivenlerden taşındı; olayın görüntüleri cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Engelli erişim ihmali Haramidere metrobüs durağında görüntülendi

Olayın ayrıntıları:

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında meydana gelen olayda, duraktaki asansörün arızalı olması nedeniyle bir engelli vatandaşın merdivenlerden indirilmek zorunda kaldığı görüldü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla taşınan kişinin anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, asansörün çalışmaması nedeniyle engelli yolcunun güvenli bir şekilde erişim sağlanana kadar basamaklardan sevk edildiği ve yardıma gelen kişilerin sürece müdahil olduğu izleniyor. Olay, durakta kısa süreli aksamaya ve tepkilere yol açtı.

Erişim ve güvenlik sorunları:

Toplu taşımada erişilebilirlik altyapısının sürekliliği, engelli bireylerin güvenli ulaşımı açısından kritik öneme sahip. Bu tür arızalar, bireylerin bağımsız hareket etme hakkını kısıtladığı gibi, acil durumlarda güvenlik riskleri de yaratabilir. Asansörlerin düzenli bakımı ve hızlı müdahale gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.

Olayın kamuoyuna yansıması, benzer aksaklıkların önlenmesi ve altyapı sorumlularının önlem alma yükümlülüğünün hatırlatılması açısından önem taşıyor. Vatandaşların görüntü paylaşımı, erişim sorunlarının görünür olmasına katkı sağlıyor ve yetkililer üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Metrobüs durağında çalışmayan asansör tepkisi: Engelli vatandaşı merdivenlerden...

Metrobüs durağında çalışmayan asansör tepkisi: Engelli vatandaşı merdivenlerden taşıdılar

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karakoçan'da oyuncak deposu alevlerden etkilendi, yaralanma bildirilmedi
images

Park halindeki motosikletten yayılan yangın iki aracı daha kullanılmaz hale geti...
images

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı
images

Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

Piknikte uğradığı saldırıda hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yeni dönem alanya ticaretinde Mustafa Tuna ile başladı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi