Parmak uçlarından duvarlara: Sakaryalı ustanın alçı rölyef serüveni

sanata yöneliş hikayesi:

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan Yakup Seyisoğlu, çocukluğundan beri süregelen sanat ilgisini mesleğe dönüştürdü. Bir villa inşaatında çatı tamircisi olarak çalışırken yaptığı tavus kuşu figürünün beğenilmesi, onu alçı rölyef alanına yönlendirdi. Bu ilk parça, hobi olarak başlayan çalışmanın temelini oluşturdu ve zamanla siparişlere dönüşen bir üretim sürecinin başlangıcı oldu.

üretim ve satış yöntemi:

Seyisoğlu, el işçiliğiyle hazırladığı rölyef tabloları ve dekoratif uygulamaları hem müşterilerin ev ve iş yerlerinde yerinde uygulayarak hem de internet üzerinden satışa sunuyor. Çalışmalarının sayısı yüzün üzerinde olup, eserlerin fiyatlandırılması model ve işçiliğine göre yapılıyor. Yerinde çalışma yapmayı tercih ettiğini; izlenmenin ve doğrudan mekâna uygulamanın işin en tatmin edici yanlarından biri olduğunu belirtiyor.

ustalık, zorluklar ve tercih ettiği yöntemler:

Seyisoğlu, bu mesleği Çinli ve Japon ustaların işleri üzerinden keşfettiğini söylüyor. Türkiye'de bu işi yapanların sayısının az olduğunu vurgulayan usta, bazı üreticilerin resim çizip kalıp kullandığını; kendisinin ise tamamen el işçiliğiyle çalıştığını ifade ediyor: "bende el işçiliği hastalığı var". Ticari anlamda yaklaşık 7 senedir bu işle meşgul olduğunu belirtiyor. Emek isteyen bir iş olduğu için gözlerde ağrı gibi fiziksel zorluklardan da söz ediyor ve aylık sipariş kapasitesinin sınırlı olduğunu açıklıyor: "Ayda 2-3 taneden fazla sipariş almam".

Genel olarak Seyisoğlu'nun hikayesi, basit bir hobinin ustalıkla yoğrularak nasıl geçim kaynağına dönüştüğünü gösteriyor. El işçiliğinin detaycılığı ve siparişe dayalı çalışma biçimi, eserlerin özgünlüğünü ve fiyatlandırmadaki farklılığı beraberinde getiriyor; bu da alçı rölyef sanatını hem dekoratif hem de ticari olarak ayakta tutuyor.

SAKARYA’DA ÇATI TAMİRCİLİĞİ YAPARKEN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI ALÇI RÖLYEF SANATINI MESLEĞE DÖNÜŞTÜREN ADAM, EN KÜÇÜK AYRINTISINA KADAR EL İŞÇİLİĞİYLE ŞEKİLLENDİRDİĞİ ESERLERİNİ BİNLERCE LİRAYA SATIYOR.