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Adıyaman'da mutfak kazası: 65 yaşındaki kadının ayağına bıçak saplandı

Adıyaman'da Medine Er (65), elinden düşen bıçakla sağ ayağından yaralandı; müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da mutfak kazası: 65 yaşındaki kadının ayağına bıçak saplandı

Adıyaman'da mutfak kazası: 65 yaşındaki kadının ayağına bıçak saplandı

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2053 Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki Medine Er, evinde elindeki bıçağın düşmesi sonucu sağ ayağına isabet eden kesici aletle yaralandı.

olayın gelişimi:

Olay sonrası komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede kadının durumunu stabilize etti. Yaralanmanın, elden düşen bıçağın doğrudan ayağa saplanmasıyla meydana geldiği belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Medine Er, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden alınan bilgilere göre Er'in sağlık durumu iyi olarak kaydedildi. Olayla ilgili jandarma ve ilgili birimlerce soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA 65 YAŞINDAKİ KADIN, ELİNDEN DÜŞEN BIÇAĞIN AYAĞINA SAPLANMASI SONUCU YARALANDI.

ADIYAMAN’DA 65 YAŞINDAKİ KADIN, ELİNDEN DÜŞEN BIÇAĞIN AYAĞINA SAPLANMASI SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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