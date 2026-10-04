Adıyaman'da mutfak kazası: 65 yaşındaki kadının ayağına bıçak saplandı

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2053 Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki Medine Er, evinde elindeki bıçağın düşmesi sonucu sağ ayağına isabet eden kesici aletle yaralandı.

olayın gelişimi:

Olay sonrası komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede kadının durumunu stabilize etti. Yaralanmanın, elden düşen bıçağın doğrudan ayağa saplanmasıyla meydana geldiği belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Medine Er, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden alınan bilgilere göre Er'in sağlık durumu iyi olarak kaydedildi. Olayla ilgili jandarma ve ilgili birimlerce soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA 65 YAŞINDAKİ KADIN, ELİNDEN DÜŞEN BIÇAĞIN AYAĞINA SAPLANMASI SONUCU YARALANDI.