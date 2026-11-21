Çalışma alanında gece denetimi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi 1444 Sokak’ta yürütülen yol yapım ve aydınlatma uygulamalarını gece saatlerinde yerinde inceledi. Belediye ekiplerinden son duruma ilişkin bilgi alan Gençay, çalışmaların tamamlanmasına yakın olduğunu ve sokağın kısa süre içinde halkın kullanımına açılacağını aktardı.

Tamamlanan işler:

Sokakta yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında yol yüzeylendirme, yol kenarı düzenlemeleri ve aydınlatma montajları büyük ölçüde tamamlandı. Başkan Gençay, ekiplerin son kontrolleriyle birlikte eksiklerin giderileceğini ve uygulamaların hem gündüz hem gece güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Halk kullanımına açma süreci:

Gençay, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede ekiplerin son hazırlıkları tamamlamasının ardından 1444 Sokak’ın kısa süre içinde hizmete alınacağını söyledi. Çalışmanın bitirilmesiyle beraber sokakta ulaşım konforunun artması ve aydınlatmanın sağlanmasıyla gece kullanımının daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.

Didim Belediyesi, kent genelinde benzer altyapı ve aydınlatma projelerini sürdürüyor; yetkililer, planlanan açılış öncesi son kontrollerin tamamlanmasının ardından bölge sakinlerine bilgi verileceğini belirtti.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, EFELER MAHALLESİ 1444 SOKAK’TA TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN YOL VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARINI GECE SAATLERİNDE YERİNDE İNCELEYEREK SOKAĞIN KISA SÜRE İÇERİSİNDE HALKIN KULLANIMINA AÇILACAĞINI AÇIKLADI.