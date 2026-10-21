Adıyaman'da nar üretimi ve pazarına yönelik strateji arayışları

çalıştayın gündemi ve katılımcıları:

Adıyaman'da nar meyvesi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi ve pazar imkanlarının tartışılması amacıyla "Sektördeki Üretici ve Pazar" başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Organizasyonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üstlendi; ev sahipliğini ise Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası yaptı.

Etkinliğe ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana ve çok sayıda nar üreticisi katıldı. Katılımcılar, bölgesel üretim dinamikleri ve pazarlama altyapısına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

üretim potansiyeli ve pazarlama olanakları:

Çalıştayda, Adıyaman'ın iklim ve toprak koşullarının nar tarımı için elverişli olduğu vurgulandı. Abdulgani Bereket, narın ekonomik değeri yüksek ve ihracat potansiyeli taşıyan bir ürün olduğunu belirtti. Abdulkadir Akkan ise, soğuk hava depolarında muhafaza edilen birinci sınıf narın Irak, Rusya, Almanya, Amerika ve İngiltere'ye ihraç edildiğini ifade etti.

Katılımcılar, üretimin artırılmasına yönelik teknik destek, kalite standardizasyonu ve soğuk zincir yatırımlarının önemine dikkat çekti; ürünün marka değeri ve pazar erişiminin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

depolama, fiyat ve üretici destekleri:

Toplantıda depolama ve muhafaza koşulları, fiyatlardaki dalgalanmaların nedenleri ve üreticilerin gelir seviyesini yükseltecek önlemler ele alındı. Fiyat düşüklüğünün piyasa yapısı, arz dalgalanmaları ve lojistik eksikliklerle bağlantılı olabileceği tartışıldı.

Kapsamlı değerlendirmelerde, üreticilerin desteklenmesi, eğitim ve teknik rehberlik, depolama kapasitesinin artırılması ile ürünün pazardaki konumunun güçlendirilmesine yönelik politikaların hayata geçirilmesinin il ekonomisine ve çiftçilerin gelirine katkı sağlayacağı sonucuna varıldı.

ADIYAMAN’DA NAR MEYVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PAZAR OLANAKLARININ ELE ALINMASI AMACIYLA "SEKTÖRDEKİ ÜRETİCİ VE PAZAR" KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ.