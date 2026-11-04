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Adıyaman'da odun keserken motorlu testereyle bacak yaralandı

Adıyaman'ın Bozhöyük köyünde odun kesimi sırasında motorlu testereyle sol bacağını kesen H. A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da odun keserken motorlu testereyle bacak yaralandı

Olayın detayları:

Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde odun kesimi sırasında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olayda, odun kestiği sırada H. A. kullandığı motorlu testerenin sol bacağını kesmesi sonucu yaralandı.

Olayı fark eden aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme yürütülüyor.

ADIYAMAN’DA ODUN KESİMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN MOTORLU TESTERE KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA ODUN KESİMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN MOTORLU TESTERE KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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