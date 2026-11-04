Adıyaman'da odun keserken motorlu testereyle bacak yaralandı

Olayın detayları:

Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde odun kesimi sırasında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olayda, odun kestiği sırada H. A. kullandığı motorlu testerenin sol bacağını kesmesi sonucu yaralandı.

Olayı fark eden aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme yürütülüyor.

ADIYAMAN’DA ODUN KESİMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN MOTORLU TESTERE KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.