Gece yarısı Arifiye'de durakta oturan gençlere ateş açıldı: üç yaralı

Olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta gece saat 01.15 sıralarında üç gencin bulunduğu otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendi. Durakta oturan L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) isimli gençlerin yanına gelen Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldığı öğrenildi.

Açılan ateş sonucunda L.K. ayaklarından, B.C.T. iki ayağından, K.N.C. ise sol ayak bileğinden yaralandı. Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Güvenlik ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.Ş., B.Ş. ve yanlarındaki diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da durakta oturan gençler silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı