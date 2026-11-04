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Gece yarısı Arifiye'de durakta oturan gençlere ateş açıldı: üç yaralı

Arifiye'de otobüs durağında oturan üç genç, gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı; polis kaçan şüphelileri arıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı Arifiye'de durakta oturan gençlere ateş açıldı: üç yaralı

Olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta gece saat 01.15 sıralarında üç gencin bulunduğu otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendi. Durakta oturan L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) isimli gençlerin yanına gelen Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldığı öğrenildi.

Açılan ateş sonucunda L.K. ayaklarından, B.C.T. iki ayağından, K.N.C. ise sol ayak bileğinden yaralandı. Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Güvenlik ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.Ş., B.Ş. ve yanlarındaki diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya&#039;da durakta oturan gençler silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı

Sakarya'da durakta oturan gençler silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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