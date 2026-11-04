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İlkadım'da yakalanan maymun OMÜ veteriner hastanesinde gözetimde

Samsun İlkadım'da itfaiye ekiplerinin yakaladığı maymun, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü; ilk incelemede genel sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

İlkadım'da yakalanan maymun OMÜ veteriner hastanesinde gözetimde

İlkadım'da yakalanan maymun OMÜ veteriner hastanesinde gözetimde

Samsun'un İlkadım ilçesinde itfaiye ekiplerinin yakaladığı maymun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi ve gözetim altına alındı. Yapılan ilk muayenelerde hayvanın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

yakalanma ve ilk müdahale:

Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen maymun görüldüğüne dair ihbarlar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kıran Mahallesi'nde bir binaya girdiği tespit edilen maymun, ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak koruma altına alındı ve ardından OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.

sonraki süreç ve değerlendirme:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, maymunun Giresun'daki hayvanat bahçesine götürülmesi ihtimali değerlendiriliyor. Sahip olduğu sağlık raporları ve yapılacak tetkiklerin sonuçlarına göre, bundan sonraki yönlendirme ve kararların verilmesi bekleniyor.

Yetkililer, hayvanın bulunduğu bölgedeki vatandaşlara yönelik ek bir tehdit oluşturmadığını ve olayın kontrol altına alındığını kaydetti. OMÜ Veteriner Fakültesi'ndeki gözetim süreci tamamlandıktan sonra yetkili kurumlarca yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda nihai işlem yapılacak.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK KORUMA ALTINA ALINAN MAYMUN, ONDOKUZ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK KORUMA ALTINA ALINAN MAYMUN, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ’NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI. İLK BELİRLEMELERE GÖRE MAYMUNU SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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