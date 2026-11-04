Sms tuzağı: ödül ya da resmi görünümdeki linkler ciddi mağduriyetlere yol açabilir

Sms ile gelen mesajlara karşı önlem çağrısı

Dijital iletişim kolaylık sağlarken, hukuki uzmanlar son dönemde artan sms dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dikkat çeken hukukçular, ödül kazandınız ya da resmi kurumdan acil mesaj gibi görünen iletilerdeki linklere tıklanmaması gerektiğini vurguladı.

Avukatlar Ümit Karadağ ve Zeki Bulgan, dolandırıcıların mesajlarda kullandığı yöntemlerin giderek daha inandırıcı hale geldiğini; gerçek hukuk ofisi isimleri, sahte belgeler ve neredeyse bankaların arayüzleriyle birebir benzer sahte yazılımlar kullanarak mağdur ettiklerini belirtti.

Nasıl tuzak kuruyorlar ve kimler hedefte:

Karadağ, dolandırıcıların trafik cezası, kargo bildirimi, icra takibi veya resmi kurumlardan gönderilmiş gibi görünen uyarılar aracılığıyla kişisel veri ve hesap bilgilerini ele geçirdiğini anlattı. 'Ne bankalar ne polis ne savcılık kimseyi arayıp bilgilerini istemez.' ifadesini kullanan Karadağ, özellikle yaşlı vatandaşların hedef alındığını, gençlerin ise hesaplarını kullandırma yoluyla dolandırıcılığa alet edildiğini söyledi.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler arasında, sms içindeki linkin tıklanmasıyla telefona zararlı yazılım yüklenmesi ve ardından sahte bankacılık arayüzüne yönlendirme yer alıyor. Vatandaş gerçek banka ekranına girdiğini düşünerek şifre ve diğer kritik bilgileri paylaşabiliyor; bazen elden para, altın veya döviz teslimi gibi fiziksel teslimatlar da yaşanıyor. Mobil bankacılık ele geçirildiğinde ise dolandırıcılar adına kredi kullanımı bile görülebiliyor.

Hukuki süreç ve mağdurun yükümlülüğü:

Karadağ, bankaların güvenliğini üst düzeyde tutma zorunluluğu bulunduğunu ancak 'bankanın ağır kusuru olmadığı sürece bu maddi kayıplara vatandaşların kendilerinin katlanmak zorunda olacağı' uyarısında bulundu. Bu nedenle, kişinin kendi dikkatinin belirleyici olduğuna vurgu yapıldı.

Bulgan, Türk Ceza Kanunu'nda bilişim suçlarına ilişkin hükümler bulunduğunu hatırlatarak, 142. ve 158. maddeler kapsamında bilişim sistemleri yoluyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının ceza aralıklarını açıkladı: 4 yıldan 10 yıla, bazı hallerde 5 yıldan 10 yıla kadar; üç ve daha fazla kişiyle işlenmesi halinde 6 yıldan 15 yıla kadar; örgüt faaliyeti kapsamında ise 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları gündeme gelebilir. Ancak Bulgan, sanıkların ceza almasının mağduriyetleri otomatik olarak gidermeyeceğini ve paranın geri alınmasının uzun, zorlu ve çoğu zaman başarısız bir süreç olduğunu belirtti.

Karadağ ayrıca UYAP'ı (Ulusal Yargı Ağı Projesi) teyit için en önemli kaynak olarak gösterdi; bir icra takibi veya ceza davası olup olmadığının buradan veya adliyeden sorgulanabileceğini söyledi.

Hemen yapılması gerekenler:

Uzmanlar, gelen şüpheli sms veya aramalar karşısında öncelikle ilgili kurumun resmi kanallarıyla doğrudan teyit edilmesini tavsiye ediyor. Eğer dolandırıldığını düşünen kişi varsa, derhal hesaplarını kapatıp savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiği vurgulanıyor. Karadağ, suçun işleniş tarzının ve varsa bilişim uzmanlığı gerektiren unsurların cezanın belirlenmesinde etkili olduğunu söyledi ve 'kimse hesabını kullandırmasın' uyarısını yineledi.

Bulgan, yapay zeka ile üretilen sahte dokümanlar ve kamu görevlisi görünümünde aramalarla karşılaşılabildiğini; dolayısıyla telefon, sms ve internet üzerinden gelen bildirimlerde acele karar vermemek, ilgili kurumun resmi web sitesinden ya da doğrudan kurum telefonundan doğrulama yapmak gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak hukukçuların ortak mesajı net: sms ile gelen linklere rastgele tıklanmamalı, doğrulama yapılmadan kimlik veya banka bilgileri paylaşılmamalı ve en küçük şüphede hesap hareketleri derhal kilitlenip hukuki süreç başlatılmalıdır. Aksi takdirde telafisi olmayan ciddi maddi ve hukuki mağduriyetlerle karşılaşılabilir.

AVUKAT ÜMİT KARADAĞ