Yağmur altında şemsiye desteği: Gölhisar'da yaralı sürücüye vatandaş eli

Gölhisar'da sağanakta motosiklet kazasında yaralanan sürücüye vatandaşlar şemsiyeyle destek verdi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, trafikte zincirleme risk oluşturdu. Konak Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yola savruldu.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 15 ADY 897 plakalı motosikleti süren Y.E.T., ışıklarda bekleyen araçlara çarpması sonucu kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak yaralandı. Olay, Gölhisar Konak Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında gerçekleşti.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gölhisar Orman İşletme Merkezi Şefliğinde görevli ormancı Emrah Günal ile çevredeki vatandaşlar, etkili yağmura rağmen yaralının başında bekledi. Günal ve vatandaşlar, yaralı gencin üzerine şemsiyelerini tutarak hem yağmurdan korunmasını sağladı hem de sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında destek verdi.

İlk müdahalenin ardından Y.E.T., ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

VATANDAŞLAR, YAĞMUR ALTINDA ŞEMSİYELERLE YARALI GENCİ KORUMAYA ALDI.