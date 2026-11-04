Dolar 49,9470 -0,07%
Euro 56,2622 +0,59%
Bist 11.549,30 +4,77%
Altın Gram 6.512,77 +2,93%
EUR/USD 1,1245 +0,47%
Brent Petrol 102,19 -1,36%
--°

Yağmur altında şemsiye desteği: Gölhisar'da yaralı sürücüye vatandaş eli

Gölhisar'da sağanak sonrası motosiklet kazasında yaralanan Y.E.T., ormancı Emrah Günal ve vatandaşlar tarafından şemsiyelerle korunarak hastaneye ulaştırıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmur altında şemsiye desteği: Gölhisar'da yaralı sürücüye vatandaş eli

Gölhisar'da sağanakta motosiklet kazasında yaralanan sürücüye vatandaşlar şemsiyeyle destek verdi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, trafikte zincirleme risk oluşturdu. Konak Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yola savruldu.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 15 ADY 897 plakalı motosikleti süren Y.E.T., ışıklarda bekleyen araçlara çarpması sonucu kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak yaralandı. Olay, Gölhisar Konak Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında gerçekleşti.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gölhisar Orman İşletme Merkezi Şefliğinde görevli ormancı Emrah Günal ile çevredeki vatandaşlar, etkili yağmura rağmen yaralının başında bekledi. Günal ve vatandaşlar, yaralı gencin üzerine şemsiyelerini tutarak hem yağmurdan korunmasını sağladı hem de sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında destek verdi.

İlk müdahalenin ardından Y.E.T., ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

VATANDAŞLAR, YAĞMUR ALTINDA ŞEMSİYELERLE YARALI GENCİ KORUMAYA ALDI.

VATANDAŞLAR, YAĞMUR ALTINDA ŞEMSİYELERLE YARALI GENCİ KORUMAYA ALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aileler adalet istiyor: Filo Jet faciasında sorumluluk zinciri tüm yönleriyle ar...
images

Motosikletini arayan kişi şüphelileri parçalanırken yakalayıp polise teslim etti
images

Bartın'da 6 saatte peş peşe yangınlar: saman balyaları ve ahşap ev kül oldu
images

Edremit'te bıçaklanmış halde bulunan kişi için geniş soruşturma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Seyhan'da sahada çözüm: muhtarlarla ortak hizmet planı

Adana'da ihracat ivme kazandı: ekimde yüzde 13, ocak-ekimde yüzde 14,1 artış

Aileler adalet istiyor: Filo Jet faciasında sorumluluk zinciri tüm yönleriyle araştırılsın

Corendon Alanyaspor, Joo Pereira yönetiminde Trabzonspor sınavı için çalışmalara başladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı