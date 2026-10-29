Adıyaman'da prostat kanseri görüntülemesinde Ga-68 PSMA dönemi başladı

Hastanede ilk kez ileri görüntüleme uygulandı:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği'nde, prostat kanserinin tanı, yayılım değerlendirmesi ve tedavi takibinde kullanılan Galyum-68 (Ga-68) PSMA PET/BT görüntülemesi ilk kez gerçekleştirildi. Uygulama, hastalığın vücuttaki dağılımının belirlenmesine yönelik ileri görüntüleme olanağı sağlıyor.

Hastanenin mevcut ileri tanı ve görüntüleme kapasitesine eklenen bu yöntemle, prostat kanseri vakalarının değerlendirilmesinde daha hassas veriler elde edilmesi hedefleniyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte hastaların ileri tanı yöntemlerine erişimi genişletilmiş oldu.

Uygulama ekibi ve geleceğe dönük hedefler:

Uygulamanın gerçekleştirilmesinde Nükleer Tıp hekimleri Dr. İlhan Sezgin, Dr. Dilara Denizmen Zorba ve Dr. Gökçe Yavan ile klinik sağlık ekibi görev aldı. Benzer yeni nesil görüntüleme yöntemlerinin önümüzdeki dönemde hizmete sunulması hedefleniyor.

Yetkililer, Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve vatandaşların ileri tanı yöntemlerine erişiminin geliştirilmesi amacıyla çalışmaların süreceğini belirtti. Yeni uygulama, hem tanı hem de tedavi takibinde sağlık profesyonellerine ek veri sağlayarak hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE PROSTAT KANSERİNİN TANI, YAYILIM DEĞERLENDİRMESİ VE TEDAVİ TAKİBİNDE KULLANILAN GALYUM-68 (GA-68) PSMA PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİ İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.