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Cumhuriyet coşkusunda yarışan sporcular kupalarına kavuştu

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporcular, yenilenen tartan pistte protokol üyelerinden kupa ve madalya aldı; katılım ilgi gördü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cumhuriyet coşkusunda yarışan sporcular kupalarına kavuştu

yarış ve ödül töreni:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, sporcuların kıyasıya rekabet ettiği kısa mesafe parkurunda sona erdi. Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde protokol üyeleri sporcuları tebrik ederek başarılarını kutladı.

Organizatörler, müsabakaların centilmence geçtiğini ve jüri ile güvenlik ekiplerinin süreci aksatmadan yürüttüğünü bildirdi. Yarışmacılar performanslarıyla izleyicilerden alkış topladı ve tören boyunca Cumhuriyet Bayramı coşkusu hissedildi.

yenilenen tartan pistin rolü:

Etkinlik, ev sahipliği yaptığı yenilenen tartan pistte gerçekleştirildi. Yetkililer, pistin yalnızca sportif organizasyonlara değil, vatandaşların ve sporcuların genel kullanımına da açık olmaya devam ettiğini vurguladı. Yenileme çalışmalarının yarış kalitesine olumlu yansıdığına dikkat çekildi.

tebrik ve katılımcı ilgisi:

Yetkililer tüm yarışmacıları tebrik ederek dereceye giren sporculara başarılarının devamını diledi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun sporla buluştuğu organizasyonun katılımcılardan ilgi gördüğü ve benzer etkinliklerin toplum sağlığı ile spor kültürünü desteklediği belirtildi.

CUMHURİYET KOŞUSUNDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

CUMHURİYET KOŞUSUNDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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