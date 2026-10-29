Edebiyat dünyası Cem Akaş'ı uğurladı: oğlunun yanına defnedildi

Cenaze töreni gerçekleşti:

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş için Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını takiben cenaze töreni düzenlendi. Akaş, kısa süre önce 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kalp yetmezliği nedeniyle kaybettikten sonra yaşamını yitirdi.

Törene ailesi, yakınları, sevenleri ve edebiyat dünyasından isimler katıldı. Cenaze namazının ardından yapılan törenin ardından Akaş'ın cenazesi defnedilmek üzere nakledildi.

Törene katılım ve defin:

Cenaze kılındıktan sonra Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürülen Akaş, törenin ardından kısa süre önce vefat eden oğlunun yanına defnedildi. Ailenin acısı ve törene katılanların taziyeleri törene hakim oldu. Oğlunu 19 Ekim'de toprağa veren Akaş, bu acının ardından yaşamını yitirdi.

Meslektaşlarından anma sözleri:

Tören sırasında söz alan yazar Selçuk Şirin, Akaş için "Türkiye’nin entelektüel kaybı çok büyük" değerlendirmesinde bulundu. Şirin, Akaş'ı tanımlarken "Rönesans insanı" ifadesini kullandı ve onun hem müzikte, hem edebiyatta hem de sanatta estetik duyarlılığıyla öne çıkan nadir kişilerden biri olduğunu vurguladı.

Şirin, konuşmasında entelektüellere yaşarken sahip çıkılması gerektiğini belirterek aileye başsağlığı diledi ve Akaş'ın erken vedasının yarattığı üzüntüyü paylaştı.

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