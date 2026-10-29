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Havada, karada ve suda cumhuriyete selam veren Türkuaz ekipleri

Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı’nda Yamula Barajı'ndan Aladağlar zirvesine ve Hisarcık Vadisi'ne uzanarak Türk bayrağı ve Atatürk posterini açtı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Havada, karada ve suda cumhuriyete selam veren Türkuaz ekipleri

etkinliklerin kapsamı:

Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında üç farklı coğrafyada anlamlı bir uygulamaya imza attı. Ekipler, Yamula Baraj Gölünden başlayıp Aladağların zirvesine ve Hisarcık Vadisindeki kayalıklara kadar uzanan noktaları kapsayan etkinlikler düzenledi.

Dernek Başkanı Deniz Temel etkinliklerin yaklaşık on gündür sürdüğünü belirterek, Cumhuriyetin bağımsızlığın simgesi olduğunu vurguladı. Temel, görevlerinin Cumhuriyet’i yaşatmak ve bunun için fedakârlık göstermek olduğunu ifade etti.

yer, yükseklik ve derinlik detayları:

Etkinliklerde ekipler, Yamula Baraj Gölünde 29 metre derinlikte Türk bayrağı ve Atatürk posterini açtı. Hisarcık Kırlangıç Vadisi'nde kayalıklarda aynı simge 29 metre yükseklikte sergilendi; Aladağlar Küçük Demirkazık noktasında ise bayrak ve poster 3425 metre rakımda dalgalandırıldı.

Temel ayrıca, Tomarza ilçesinden Develi ilçesine kadar süren yaklaşık 30 kilometrelik taşıma ile bayrağın farklı yerleşim ve arazi tiplerinde vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

tören ve mesajlar:

Etkinliklerin sembolik devamı olarak ekip bugün Kayseri Valisi Gökmen Çiçeke Türk bayrağını takdim etti. Vali Çiçek, bayrağı teslim alırken Türkuaz Arama Kurtarma ekibine ve Başkan Deniz Temel'e teşekkür etti.

Temel, tören sırasında "Türkuaz Arama Kurtarma ekibi olarak akarsulardan vadilere, vadilerden zirvelere tek bayrak, tek cumhuriyet diyoruz" sözleriyle derneğin duruşunu özetledi. Ekip, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiği bu çok yönlü etkinliklerle hem sembolik bir birliktelik sergilemiş hem de yerel halkla paylaşımda bulunmuştur.

Havada, karada, suda Türk Bayrağını dalgalandırdılar

Havada, karada, suda Türk Bayrağını dalgalandırdılar

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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