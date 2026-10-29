Kayseri'de kurşunlama soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Kayseri'de iş yeri kurşunlama operasyonunda tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili yürüttükleri soruşturmayı tamamladı. Yapılan operasyon sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Operasyon ve yakalamalar:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüpheliler İ.Ş.K. (23), D.Y. (18), O.K. (19) ve P.Y. (19) suç aleti ile birlikte ele geçirildi. Polis, olay yerinde ve deliller üzerinde yürüttüğü soruşturmayla şüphelilerin bağlantılarını tespit etti.

Adli süreç ve kararlar:

Yakalanan şahıslardan İ.Ş.K., çıkarıldığı adli makamlarca "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili adli işlemler ve delil incelemeleri sürüyor; emniyetin açıklaması, ilçedeki benzer olayların önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağını da içeriyor. Kamuoyuna yönelik bilgi paylaşımı, soruşturmanın seyrine göre yetkili mercilerce yapılacak.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, İŞ YERİ KURŞUNLAMA OLAYINA KARIŞTIĞI TESPİT EDİLEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.