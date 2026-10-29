Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

Kayseri'de kurşunlama soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Kayseri polisi, Kocasinan'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 4 kişiyi yakaladı; İ.Ş.K. tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kurşunlama soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Kayseri'de iş yeri kurşunlama operasyonunda tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili yürüttükleri soruşturmayı tamamladı. Yapılan operasyon sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Operasyon ve yakalamalar:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, şüpheliler İ.Ş.K. (23), D.Y. (18), O.K. (19) ve P.Y. (19) suç aleti ile birlikte ele geçirildi. Polis, olay yerinde ve deliller üzerinde yürüttüğü soruşturmayla şüphelilerin bağlantılarını tespit etti.

Adli süreç ve kararlar:

Yakalanan şahıslardan İ.Ş.K., çıkarıldığı adli makamlarca "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili adli işlemler ve delil incelemeleri sürüyor; emniyetin açıklaması, ilçedeki benzer olayların önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağını da içeriyor. Kamuoyuna yönelik bilgi paylaşımı, soruşturmanın seyrine göre yetkili mercilerce yapılacak.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, İŞ YERİ KURŞUNLAMA OLAYINA KARIŞTIĞI...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, İŞ YERİ KURŞUNLAMA OLAYINA KARIŞTIĞI TESPİT EDİLEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapadokya’da peribacasının çökmesi sonrası göreme’de kurtarma seferberliği
images

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı
images

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi
images

Kozluk'ta tek taraflı kaza: iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek