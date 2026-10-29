Ortak akılla Erzurum'un mirasını kalkınma odaklı geleceğe taşımak

Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu Kurucusu Recai Çelik, kentin Cumhuriyet tarihindeki özel konumuna vurgu yaparak, tarihî mirasın ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle desteklenmesi gerektiğini açıkladı. Çelik, yayımladığı mesajda Erzurum'un yalnızca geçmişin anıldığı bir merkez olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, somut yatırımların önemine dikkat çekti.

Erzurum Kongresi'nin tarihî yeri:

Çelik, Erzurum Kongresi'nin 23 Temmuz 1919 tarihinde toplanmasının milletin bağımsızlık iradesini ve millî egemenlik anlayışını pekiştiren dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlattı. Millî Mücadele'nin en önemli merkezlerinden biri olarak nitelendirdiği kent için Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Millî Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Bu tarihî mirasın sadece anma etkinlikleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, geçmişle gurur duymanın ötesinde mirasa yakışır bir gelecek inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi. Çelik, Erzurum'un eğitim, üretim, sanayi, turizm, tarım ve istihdam alanlarında güçlendirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kalkınma için ortak akıl ve güç birliği:

Platform lideri, Erzurum'un coğrafi konumu, kültürel zenginliği ve insan kaynağıyla önemli fırsatlar sunduğunu belirterek sürdürülebilir bir kalkınma modeli için kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini aktardı. Buna göre öncelikli aktörler arasında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyası yer alıyor.

Çelik özellikle gençlerin şehirde kalmasını sağlayacak eğitim, istihdam ve girişimcilik imkânlarının artırılmasının altını çizdi. Kente yönelik çağın ihtiyaçlarına uygun bir gelişim modelinin hem bölge hem de ülke ekonomisine değer katacağını belirtti.

Platformun kuruluş amaçlarına değinen Recai Çelik, Erzurum'un kalkınmasının yalnızca ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğini, birlik ve beraberliği güçlendirerek üretimi desteklemenin hedeflendiğini ifade etti. Açıklamasını, Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı kalarak kenti daha üretken ve yaşanabilir hâle getirmenin ortak sorumluluk olduğu vurgusuyla tamamladı.

Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu'nun çağrısı, kent hafızasını ve tarihî değeri koruyup geliştirirken; kamu-yerel yönetim-üniversite-iş dünyası iş birliğini güçlendirmeye odaklanan somut adımlar atılmasını amaçlıyor.

ERZURUM STRATEJİ VE KALKINMA PLATFORMU KURUCUSU RECAİ ÇELİK, ERZURUM’UN CUMHURİYET TARİHİNDEKİ MÜSTESNA KONUMUNA DİKKAT ÇEKEREK, ŞEHRİN TARİHÎ MİRASININ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMA PROJELERİYLE DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.