Festivalle ayağa kalkan Sındırgı: kültür, ticaret ve umut bir arada

Sındırgı’da bu yıl 24’üncüsü düzenlenen etkinlikler, geçen yıl yaşanan sarsıntıların ardından kent merkezine yeniden canlılık getirdi. 24. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri başta olmak üzere konserler, halk oyunları ve sergiler ilçede hem sosyal hem de ekonomik hareketlenme sağladı.

Meydanlarda yeniden hareketlilik:

10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası zor günler yaşayan Sındırgı’da düzenlenen festival etkinlikleri, ilçe meydanlarını ve etkinlik alanlarını tekrar doldurdu. Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, Sındırgı’nın geleneksel kültürünü ve özellikle Yağcıbedir halılarını yakından görme imkânı buldu. Konserler, halk oyunları gösterileri ve farklı şehirlerden gelen ekiplerin katılımı kültürel zenginliği görünür kıldı.

Festival boyunca gerçekleştirilen atölye ve sergiler, hem yerel üretimin tanıtımı hem de kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması açısından ön plana çıktı. Etkinlikler, ilçenin sosyal dokusunda toparlanma işaretleri olarak değerlendirildi.

Esnaf canlandı, panayır ve Motofest katkı sağladı:

Günler süren hareketlilik, ilçedeki esnaf için önemli bir rahatlama oldu. Ziyaretçiler yöresel ürünlerden hediyelik eşyalara kadar geniş bir alışveriş yaptılar; kafe ve restoranlarda yoğunluk yaşandı. Organizasyonun ticari hareketliliğin yanı sıra vatandaşların moral ve motivasyonunu da artırdığı belirtildi.

Etkinlik programı bununla sınırlı kalmadı; 58. Geleneksel Kocakonak Panayırı ile 14. Uluslararası Balıkesir Motofest de yoğun katılımla gerçekleştirildi ve Sındırgı’da sosyal ve ekonomik hayatın yeniden canlanmasına katkı sundu.

Yerel halk, yeniden meydanlarda bir araya gelmenin kendilerine güç verdiğini ifade etti: "Depremden sonra zor günler geçirdik, şimdi etkinlikler moral veriyor; Sındırgı yeniden hareketleniyor." Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da ilçenin kültürel değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek birlik ve beraberlik içinde yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremlerin ardından yapılan kültür, sanat, panayır ve festival etkinlikleri sayesinde Sındırgı’da hem sosyal yaşam hem de yerel ekonomi açısından olumlu işaretler gözlemlenirken, Yağcıbedir halı geleneğinin görünürlüğü de arttı.

24'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI SINDIRGI YAĞCIBEDİR HALI KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ, GEÇEN YILKİ DEPREMLERİN ARDINDAN VATANDAŞLARA MORAL OLURKEN, ESNAFIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ