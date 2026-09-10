Erzincan’dan Diyarbakır’a görev taşıyan müftü veda toplantısında duayla uğurlandı

Erzincan’dan Diyarbakır’a görev taşıyan müftü veda toplantısında

Dr. İsmail Fakirullahoğlu, Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Diyarbakır İl Müftülüğü görevine atanmasının ardından Erzincan İl Müftülüğü'nde düzenlenen toplantıda personelle vedalaştı.

toplantıda gündeme gelen başlıklar:

Toplantıda yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar, Kur’an kurslarında yürütülecek hizmetler, cami görevleri ve diğer hizmet alanlarındaki çalışmalar istişare edildi. Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve koordinasyon konuları ele alındı.

fakirullahoğlu'nun teşekkür ve vedası:

Fakirullahoğlu, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, müftülük personeli, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerine emekleri için teşekkür etti. Personelden helallik isteyen müftü, hizmetlerin görev bilinciyle, dikkat ve titizlik içinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Erzincan'a şükran, Diyarbakır'a sorumluluk çağrısı:

Erzincan’da cami ve Kur’an kursu hizmetlerinin yanı sıra gençlik ve sosyal yardım faaliyetlerine katkı sağlayan kurumların yöneticileri ve personeline teşekkür eden Fakirullahoğlu, Medine vakfiyesi, Terzibaba ve Pîr-i Sâmi gibi önemli manevi değerleri anarak desteklerinin devamını diledi. Sahabeler ve peygamberler diyarı olarak anılan Diyarbakır’a hizmet etmenin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek dua ve destek talebinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARNAMESİYLE DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANAN ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ DR. İSMAİL FAKİRULLAHOĞLU, MÜFTÜLÜK PERSONELİYLE DÜZENLENEN TOPLANTIDA VEDALAŞTI