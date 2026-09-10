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Havza'da okul önlerinde hız kesici düzenlemeler ve denetimler artırılıyor

Havza'da Kaymakam Samet Serin'in başkanlığında yapılan toplantıda okul önlerinde riskli noktalara hız kesici ve fiziki düzenlemelerle denetimler artırılacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza'da okul önlerinde hız kesici düzenlemeler ve denetimler artırılıyor

Toplantı kapsamında öne çıkanlar

Samsun’un Havza ilçesinde, öğrencilerin güvenliğini artırmak ve muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen oturuma Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlık etti. Toplantıda, ilçe genelinde okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşan yaya ve araç trafiği ele alındı.

Planlanan fiziki düzenlemeler:

Valilikten gelen talimat doğrultusunda, okul çevrelerindeki riskli ve olumsuzlukların yaşandığı noktalarda hız kesici kasis ve benzeri fiziki düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından öncelikli ihtiyaç duyulan bölgeler tespit edilecek ve ilgili çalışmalara başlanacak.

Denetim, bilgilendirme ve işbirliği:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak için Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri tarafından okul çevrelerinde düzenli denetim, yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecek. Amaç, sürücülerin hızlarını düşürmesini sağlamak ve öğrencilerin güvenli geçişini temin etmektir.

Toplantının soru-cevap bölümünde Kaymakam Samet Serin, okulların ihtiyaç ve eksikliklerine ilişkin talepleri dinledi ve eğitim-öğretim döneminde aksama yaşanmaması için ilgili kurumlara gerekli talimatların verilmesini, uygulamaların hızlandırılmasını istedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Biriktir ile ilçe genelindeki okul müdürleri katıldı. İş birliğiyle atılacak adımların, öğrenci güvenliğine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE OLASI TRAFİK KAZALARININ...

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE OLASI TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. RİSKLİ NOKTALARA HIZ KESİCİ KASİS VE BENZERİ FİZİKİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI PLANLANIRKEN, OKUL ÇEVRELERİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNİN DE ARTIRILMASI KARARLAŞTIRILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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