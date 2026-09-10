Uzman uyarısı: boyun kütletmesinde eğitimli eller şart

Uzman uyarısı:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, son dönemde basına yansıyan boyun bölgesine yapılan müdahalelerin ardından gelişen ağır sağlık sorunları ve ölümlerin yeniden gündeme geldiğini belirtti. Koca, manuel terapi ve kütletme benzeri uygulamaların yalnızca uygun koşullarda ve eğitimli sağlık profesyonellerince yapılması gerektiğini vurguladı.

Manuel terapinin yeri:

Prof. Dr. Koca, "Manuel terapi doğru hastada, doğru teknikle ve eğitimli hekimler tarafından uygulandığında etkili ve değerli bir tedavi yöntemidir. Ancak anatomi ve hastalık bilgisi olmadan yapılan kontrolsüz müdahale, fayda sağlamak yerine ciddi zarar verebilir" diye konuştu. Uygulamanın kendisinin otomatik olarak sakıncalı olmadığını; sorunlu olanın yetkinlikten yoksun ellerde ve değerlendirme yapılmadan yapılan müdahaleler olduğunu belirtti.

Anatomi ve değerlendirme şarttır:

Dr. Koca, eklem, kas, sinir ve damarların anatomik ilişkilerinin bilinmesinin yanı sıra, hangi hastada hangi tekniğin uygulanmaması gerektiğinin de bilinmesinin önemine dikkat çekti. "Bir hastaya fayda sağlayabilecek bir uygulama, başka bir hastada zarar verebilir. Hastayı değerlendirmeden, hastalığı tanımadan ve anatomiyi bilmeden uygulanan bir kuvvet, 'kaş yapayım derken göz çıkarmaya' dönüşebilir" ifadelerini kullandı. Özellikle boyun, bel ve sırt müdahalelerinde ayrıntılı tıbbi değerlendirme gerektiğini söyledi.

Kütletme sesi tedavi göstergesi değildir:

Kütletme sırasında çıkan sesin tedavinin başarı göstergesi olmadığını vurgulayan Koca, "Kütletme sırasında ortaya çıkan ses, eklemde bir şeylerin düzeldiği veya hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmez. Tedaviyi ses değil; doğru tanı, doğru endikasyon ve doğru teknik belirler" dedi. Sağlık sorunlarının hekim olmayan kişilere emanet edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. İrfan Koca, manuel terapi ve benzeri uygulamaların kulaktan dolma bilgilerle veya kişiden kişiye aktarılan yöntemlerle uygulanamayacağını; bu tedavilerin ancak eğitimli ve yetkin hekimler tarafından, doğru hasta seçimi ve uygun teknikle uygulandığında fayda sağladığını, aksi halde ciddi risk oluşturabileceğini hatırlattı.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. İRFAN KOCA, BOYUN KÜTLETMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.