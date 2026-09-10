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Samsun'da 85 yıllık bekleyiş sona erdi: Emine nine için ilk doğum günü sürprizi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi kapsamında İlkadım'da yaşayan 85 yaşındaki Emine Kurt'a ilk kez doğum günü sürprizi düzenledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da 85 yıllık bekleyiş sona erdi: Emine nine için ilk doğum günü sürprizi

Samsun'da 85 yıllık bekleyiş sona erdi: Emine nine için ilk doğum günü sürprizi

Samsun'da yaşayan 5 çocuk annesi Emine Kurt, 85'inci yaş gününde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürpriziyle karşılaştı. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki evinde düzenlenen jest, Kurt'un daha önce hiç kutlanmamış doğum gününü ilk kez bir etkinlikle taçlandırdı.

doğum günü sürprizinin anı:

Belediye sosyal hizmet ekiplerinin kapısını çalmasıyla başlayan ziyaret sırasında Emine Kurt, kendisine getirilen pastayı görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Kurt, 'Belediyemize Allah kuvvet versin. Pastayı gördüm, şoke oldum. Daha önce hiç kimse doğum günümü kutlamadı. İlk kez bugün kutlandı. Çok mutlu oldum' sözleriyle duygularını paylaştı.

projenin amacı ve uygulaması:

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi, doğum günü olan yaşlı vatandaşların kapısını çalarak onlara pasta götürmeyi ve küçük bir kutlama yapmayı hedefliyor. Sosyal Hizmetler ekipleri, bu tür sürprizlerle yalnız kalan büyüklerin özel günlerini hatırlıyor ve onlara moral vermeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı doğum günleriyle sınırlı değil; rutin ev ziyaretleri ve sosyal destek çalışmaları da devam ediyor. Bu ziyaretler özellikle evde tek başına yaşayan yaşlılara düzenli temas sağlamak için planlanıyor.

atılımlar ve merkez hizmetleri:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan Psikolog Yasin Güzel, yaş alan vatandaşlara yönelik uygulamaları şöyle özetledi: Ataköy Aktif Yaşam Merkezi'nin, büyüklerin sosyal izolasyonlarını kırmak ve günlük yaşamdaki güçlüklerle baş etmelerini kolaylaştırmak üzere hizmet verdiğini belirtti. Merkezde Halk Eğitim kursları, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog desteği sunuluyor.

Güzel, ayrıca belediye başkanı Halit Doğan'ın talimatlarıyla yürütülen Nefes Projesi'nin büyüklere evde temizlik, hastane hizmetleri ve merkezde ağırlama gibi çeşitli destekler sağladığını anlattı. Bu yaklaşımın, yaşlıların toplumsal hayata yeniden dahil edilmelerinde etkili olduğu vurgulandı.

Yetkililer, doğum günü sürprizleri ve rutin ziyaretlerle büyüklerin yalnızlık hissinin azaltılmasının, hem psikolojik hem de sosyal açıdan olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Emine Kurt örneğinde olduğu gibi basit bir kutlamanın bile günlük yaşama umut ve neşe kattığı ifade ediliyor.

SAMSUN’DA 85 YAŞINA GİREN 5 ÇOCUK ANNESİ EMİNE KURT’A, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN...

SAMSUN’DA 85 YAŞINA GİREN 5 ÇOCUK ANNESİ EMİNE KURT’A, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI. DAHA ÖNCE HİÇ DOĞUM GÜNÜ KUTLANMADIĞINI SÖYLEYEN KURT, KENDİSİNE GETİRİLEN PASTAYI GÖRÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK VE MUTLULUK YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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