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Adıyaman'da serbest dolaşım tesisi günde 2 bin 100 yumurta üretiyor

Adıyaman Belediyesi'nin Kahta karayolu üzerindeki yaklaşık 10 dönümlük tesisinde 3 bin tavuk serbest dolaşımda günlük ortalama 2 bin 100 yumurta üretiliyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da serbest dolaşım tesisi günde 2 bin 100 yumurta üretiyor

Adıyaman Belediyesi'nin kümes tesisinde doğal üretim

Adıyaman Belediyesi tarafından Kahta Karayolu üzerinde kurulan kümes hayvancılığı tesisinde, kafes yerine serbest dolaşım modeli uygulanarak yumurta üretimi yapılıyor. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine kurulu tesiste şu anda 3 bin tavuk bulunuyor ve üretim, hayvanların doğal davranışlarına saygı gösterilerek gerçekleştiriliyor.

üretim ve verimlilik:

Tesis, Nisan ayında alınan tavuklarla üretime başladı. İlk kılavuz yumurta 13 Mayıs’ta alındı ve Haziran ayı itibarıyla verimlilik hızla arttı. Veteriner hekim gözetiminde sağlanan bakım ve beslemeyle günlük ortalama 2 bin ila 2 bin 100 yumurta üretimine ulaşıldı; verimlilik oranı ise %70-75 seviyelerinde seyrediyor.

hayvan refahı ve bakım:

Tesis, üç ayrı barınma alanı ve geniş gezinti sahası ile tavukların gün boyunca toprağa temas ederek yeşillikler arasında beslenmesine imkan tanıyor. Uygulanan serbest dolaşım modelinin amacı, endüstriyel kafes sistemlerinden farklı olarak hayvanların hareket özgürlüğünü korumak ve stres faktörlerini azaltmak şeklinde açıklandı.

Adıyaman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren tesiste, bakım ve sağlık kontrolleri düzenli olarak veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Görevliler, üretimde önceliğin hayvan refahı ve sağlık olduğunu vurguluyor.

Veteriner Hekim İsmet Tekdal, tesisin yaklaşık 10 dönümlük alanda kurulduğunu, Nisan ayında getirilen 3 bin tavuğun kısa sürede üretime geçtiğini ve Haziran döneminde günlük üretimin 2 bin seviyelerine ulaştığını belirtti. Tekdal, serbest dolaşım modelinin hem üretim hem de hayvan sağlığı açısından tercih edildiğini ifade etti.

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN KAHTA KARAYOLU ÜZERİNDE YAKLAŞIK 10 DÖNÜMLÜK ARAZİYE KURULAN KÜMES...

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN KAHTA KARAYOLU ÜZERİNDE YAKLAŞIK 10 DÖNÜMLÜK ARAZİYE KURULAN KÜMES HAYVANCILIĞI TESİSİNDE, 3 BİN TAVUKLA DOĞAL YAŞAM KOŞULLARINA UYGUN YUMURTA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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