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Adıyaman'da zeytin sezonu başladı: vali Torunoğlu tesisinde üretimi inceledi

Vali Abdullah Küçük, Kahta Organize Sanayi'deki Torunoğlu Zeytin İşleme Tesisi'ni gezerek zeytin işleme süreçlerini ve tesis faaliyetlerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da zeytin sezonu başladı: vali Torunoğlu tesisinde üretimi inceledi

vali saha incelemesine katıldı:

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Torunoğlu Zeytin İşleme Tesisini ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette Vali Küçük, tesis sahibi Mehmet Torunoğlu ile bir araya gelerek zeytinlerin işlenip zeytinyağına dönüştürülme aşamaları, üretim kapasitesi ve tesisin günlük faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

tesiste üretim süreçleri:

İnceleme sırasında tesisin ham zeytini kabulünden yağ elde etme süreçlerine kadar uyguladığı yöntemler gözlemlendi. Teknik süreçler, hijyen ve üretim akışı hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Küçük, üretim hattının işleyişini yakından takip etti.

bölgesel ekonomi ve beklentiler:

Vali Küçük, zeytin ve zeytinyağı üretiminin Adıyaman için önemli bir tarımsal potansiyel oluşturduğunu vurguladı. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yerel işletmelerin desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekerek yeni sezonun üreticiler ve işletmeler bakımından verimli geçmesini diledi.

Tesis ziyaretinin ardından yapılan değerlendirmede, Adıyaman'da başlayan zeytin hasadı sezonunun kentteki tarımsal üretime ve yerel ekonomiye katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Yetkililer ve üreticiler, sezon boyunca verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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