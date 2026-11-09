Gaziantep baklavasından Azerbaycan'a renkli selam

Gaziantep baklavasından bayrak selamı:

Gaziantep'in tescilli baklavası bu kez Azerbaycan'ın Zafer Günü ve Bayrak Günü dolayısıyla ülke bayrağının renkleriyle sunuldu. Usta baklavacı Ömer Kozan tarafından hazırlanmış olan özel düzenleme, kentin gastronomi geleneğini kültürel bir mesajla buluşturdu.

Hazırlık ve görsel özellikler:

Kozan'ın tepsilerindeki baklavalar, kırmızı, mavi, yeşil renklerin öne çıktığı katmanlarla düzenlendi; üzerlerine ise belirgin bir ay ve sekiz köşeli yıldız motifi yerleştirildi. Geleneksel baklava yapısı korunurken renk uygulaması görsel ögeler ve fıstık yerleştirmeleriyle sağlandı.

Ustanın mesajı:

Ömer Kozan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlığa vurgu yaparak, bu çalışmayla 'iki devlet bir millet' anlayışını gastronomi üzerinden ifade etmek istediklerini söyledi. Kozan, hazırlamanın amacının Azerbaycan halkının kutlamalarına destek vermek olduğunu belirtti.

Özel sunum kent merkezinde ve sosyal medyada ilgi çekti; hazırlanan baklavalar fotoğraflanıp paylaşıldı. Gaziantep'te yerel lezzetlerin kültürel bağı pekiştirmek için kullanılması, bu tür örneklerle yeniden gündeme gelmiş oldu.

GAZİANTEP'İN DÜNYACA ÜNLÜ TESCİLLİ LEZZETİ BAKLAVA, DÜN ZAFER GÜNÜ'NÜ VE BUGÜN DE BAYRAK GÜNÜ'NÜ KUTLAYAN AZERBAYCAN'IN BAYRAK RENKLERİYLE HAZIRLANDI.