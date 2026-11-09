Dolar 50,1772 +0,09%
Euro 56,2146 +0,61%
Bist 11.700,26 +1,90%
Altın Gram 6.658,14 +1,28%
EUR/USD 1,1191 +0,43%
Brent Petrol 94,80 -3,58%
--°

Gaziantep baklavasından Azerbaycan'a renkli selam

Gaziantep'te baklavacı Ömer Kozan, Azerbaycan'ın Zafer ve Bayrak günleri anısına baklavayı kırmızı, mavi ve yeşil renklerle ay-yıldız motifinde hazırladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 15:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep baklavasından Azerbaycan'a renkli selam

Gaziantep baklavasından bayrak selamı:

Gaziantep'in tescilli baklavası bu kez Azerbaycan'ın Zafer Günü ve Bayrak Günü dolayısıyla ülke bayrağının renkleriyle sunuldu. Usta baklavacı Ömer Kozan tarafından hazırlanmış olan özel düzenleme, kentin gastronomi geleneğini kültürel bir mesajla buluşturdu.

Hazırlık ve görsel özellikler:

Kozan'ın tepsilerindeki baklavalar, kırmızı, mavi, yeşil renklerin öne çıktığı katmanlarla düzenlendi; üzerlerine ise belirgin bir ay ve sekiz köşeli yıldız motifi yerleştirildi. Geleneksel baklava yapısı korunurken renk uygulaması görsel ögeler ve fıstık yerleştirmeleriyle sağlandı.

Ustanın mesajı:

Ömer Kozan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlığa vurgu yaparak, bu çalışmayla 'iki devlet bir millet' anlayışını gastronomi üzerinden ifade etmek istediklerini söyledi. Kozan, hazırlamanın amacının Azerbaycan halkının kutlamalarına destek vermek olduğunu belirtti.

Özel sunum kent merkezinde ve sosyal medyada ilgi çekti; hazırlanan baklavalar fotoğraflanıp paylaşıldı. Gaziantep'te yerel lezzetlerin kültürel bağı pekiştirmek için kullanılması, bu tür örneklerle yeniden gündeme gelmiş oldu.

GAZİANTEP&#039;İN DÜNYACA ÜNLÜ TESCİLLİ LEZZETİ BAKLAVA, DÜN ZAFER GÜNÜ&#039;NÜ VE BUGÜN DE BAYRAK GÜNÜ&#039;NÜ...

GAZİANTEP'İN DÜNYACA ÜNLÜ TESCİLLİ LEZZETİ BAKLAVA, DÜN ZAFER GÜNÜ'NÜ VE BUGÜN DE BAYRAK GÜNÜ'NÜ KUTLAYAN AZERBAYCAN'IN BAYRAK RENKLERİYLE HAZIRLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müze turunda 10 kasım anısı: Vali Yılmaz Atatürk'ün eşyalarını inceledi
images

Umre ödüllü kitap yarışmasında liselerde yeni heyecan
images

Belediye ekiplerinin enkaz müdahalesi için saha ve teorik eğitimleri tamamlandı
images

Umut Yılmaz'dan 10 Kasım'da Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dağlarda çıntar bereketi: köylüler hem doğa hem gelir kazanıyor

Müze turunda 10 kasım anısı: Vali Yılmaz Atatürk'ün eşyalarını inceledi

Umre ödüllü kitap yarışmasında liselerde yeni heyecan

Besni'de araç çarpışması: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu