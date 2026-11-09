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Makam odamız sokaklar: Umut Yılmaz Merveşehir Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşla buluştu

Umut Yılmaz, Merveşehir Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi, not aldı ve bölgeye yönelik hizmet önceliklerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Makam odamız sokaklar: Umut Yılmaz Merveşehir Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşla buluştu

Şehitkamil belediye başkanı sahada: Merveşehir Pazaryeri ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe içindeki saha çalışmaları kapsamında Merveşehir Pazaryeri’ni ziyaret etti. Ziyarette pazaryeri esnafı ile tek tek ilgilenen Yılmaz, tezgâhları dolaşıp esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların taleplerini, beklenti ve önerilerini doğrudan dinleyen başkan, notlar alarak yetkili birimlerce değerlendirilmesini sağladı.

esnafın talepleri ve önerileri:

Esnafla yapılan sohbetlerde işleyişe ilişkin günlük sorunlar, altyapı ve düzenlemelerle ilgili talepler öne çıktı. Başkan Yılmaz, esnaftan gelen talepleri ve önerileri dinleyerek bölgeye yönelik yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pazaryerindeki iletişim, temizlik ve ulaşım gibi konular ön sıralarda yer aldı; Yılmaz, bu konuların önceliklendirilerek ilgili birimlerle çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

ortak akıl ve gönül belediyeciliği:

Alışveriş yapan vatandaşlarla da ayaküstü sohbetler gerçekleştiren Yılmaz, hemşehrilerinin belediye hizmetlerinden beklentilerini ve mahallesiyle ilgili taleplerini dinledi. Başkan, Şehitkamil yönetim anlayışını özetlerken Şehitkamil’de hizmetin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin en önemli sebebi hiç şüphesiz vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetler. O yüzden bizim makam odamız her zaman için bu şehrin sokakları oldu. Bundan sonra da bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz sözleriyle saha ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, belediye ile vatandaş arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesi, hizmet önceliklerinin ortak akıl ile belirlenmesi ve gelen taleplerin uygulamaya aktarılması hedefiyle tamamlandı. Başkan Yılmaz, Şehitkamil’de hemşehrilerin görüşlerinden yararlanarak gönül belediyeciliği ilkesine uygun çalışmaların süreceğini belirtti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, MERVEŞEHİR PAZARYERİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, MERVEŞEHİR PAZARYERİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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