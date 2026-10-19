Adıyaman'da şiir ve müzikle deprem yaralarını sarmaya yönelik festival

Çukurova Edebiyatçılar Derneği (ÇED) öncülüğünde, Adıyaman Belediyesi ve Samsat Belediyesi destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali" bu yıl 13. kez gerçekleştirildi. Organizasyon, kentin kültürel hayatını canlandırmayı ve 6 Şubat depremi sonrası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Salon programı ve anma:

Festival kapsamında ilk gün Adıyaman SANKO Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda şiir dinletisi yapıldı. Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş, Dernek Adıyaman Temsilcisi Fahrettin Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu programda katılımcılar kitaplarını imzaladı. "Anne" temalı şiir dalında dereceye girenlere ödüller verildi ve Azerbaycanlı yazar-gazeteci, felsefe doktoru Jale Jafarova tarafından Azerbaycanlı şair, gazeteci ve yazar Cavad Cavadlı anısına bir sunum yapıldı.

Doğa ve tarihle bütünleşen etkinlikler:

Festivalin ikinci gününde katılımcılar Nemrut Dağı'na çıkarak burada şiirlerini okudu. Gün boyu gerçekleşen programda ayrıca Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri, Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kenti ziyaret edilerek bölgenin tarihi ve doğal değerleri eşliğinde etkinlikler sürdü. Akşamları SANKO Öğretmenevi'nde şiir okumaları yapıldı ve türküler seslendirildi.

Samsat ziyareti ve kapanış:

Festivalin son gününde Samsat ilçesindeki Sahabe Safvan bin Muattal Külliyesi ziyaret edildi; sahabe hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın da katıldığı programda şiirler seslendirildi. Etkinlikler, Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde yapılan şiir ve türkü dinletileriyle sonlandırıldı.

Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş, festivalin bu yıl Adıyaman'da düzenlenme amacını, "6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da halkımızın yanında olduğumuzu göstermek" şeklinde ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise kültür ve sanatın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve depremin yaralarının sarılmasına katkı sunduğunu vurguladı. Tutdere, sanatın insan ruhuna iyi geldiğine dair inançlarını dile getirerek belediye olarak kısıtlı imkânlara rağmen kültür faaliyetlerini sürdürme gayretinde olduklarını belirtti.

Festival, edebiyat ve müziğin birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, bölgenin tarihi mekânlarını da programa dahil ederek katılımcılara hem kültürel hem de insani bir dayanışma deneyimi sundu.

ÇUKUROVA EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ (ÇED) ORGANİZESİNDE, ADIYAMAN BELEDİYESİ VE SAMSAT BELEDİYESİNİN DESTEKLERİ İLE "ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ŞİİR VE MÜZİK FESTİVALİ" DÜZENLENDİ.