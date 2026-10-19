Dolar 49,5492 +0,08%
Euro 55,6598 +0,02%
Bist 11.567,60 -1,31%
Altın Gram 6.658,44 -0,03%
EUR/USD 1,1227 -0,15%
Brent Petrol 107,91 -1,77%
--°

Adıyaman'da şiir ve müzikle deprem yaralarını sarmaya yönelik festival

Çukurova Edebiyatçılar Derneği'nin 13. Uluslararası Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali, Adıyaman'da depremzedelerle dayanışma ve kültürel canlanma amacıyla gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da şiir ve müzikle deprem yaralarını sarmaya yönelik festival

Adıyaman'da şiir ve müzikle deprem yaralarını sarmaya yönelik festival

Çukurova Edebiyatçılar Derneği (ÇED) öncülüğünde, Adıyaman Belediyesi ve Samsat Belediyesi destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali" bu yıl 13. kez gerçekleştirildi. Organizasyon, kentin kültürel hayatını canlandırmayı ve 6 Şubat depremi sonrası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Salon programı ve anma:

Festival kapsamında ilk gün Adıyaman SANKO Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda şiir dinletisi yapıldı. Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş, Dernek Adıyaman Temsilcisi Fahrettin Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu programda katılımcılar kitaplarını imzaladı. "Anne" temalı şiir dalında dereceye girenlere ödüller verildi ve Azerbaycanlı yazar-gazeteci, felsefe doktoru Jale Jafarova tarafından Azerbaycanlı şair, gazeteci ve yazar Cavad Cavadlı anısına bir sunum yapıldı.

Doğa ve tarihle bütünleşen etkinlikler:

Festivalin ikinci gününde katılımcılar Nemrut Dağı'na çıkarak burada şiirlerini okudu. Gün boyu gerçekleşen programda ayrıca Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri, Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kenti ziyaret edilerek bölgenin tarihi ve doğal değerleri eşliğinde etkinlikler sürdü. Akşamları SANKO Öğretmenevi'nde şiir okumaları yapıldı ve türküler seslendirildi.

Samsat ziyareti ve kapanış:

Festivalin son gününde Samsat ilçesindeki Sahabe Safvan bin Muattal Külliyesi ziyaret edildi; sahabe hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın da katıldığı programda şiirler seslendirildi. Etkinlikler, Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde yapılan şiir ve türkü dinletileriyle sonlandırıldı.

Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş, festivalin bu yıl Adıyaman'da düzenlenme amacını, "6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da halkımızın yanında olduğumuzu göstermek" şeklinde ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise kültür ve sanatın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve depremin yaralarının sarılmasına katkı sunduğunu vurguladı. Tutdere, sanatın insan ruhuna iyi geldiğine dair inançlarını dile getirerek belediye olarak kısıtlı imkânlara rağmen kültür faaliyetlerini sürdürme gayretinde olduklarını belirtti.

Festival, edebiyat ve müziğin birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, bölgenin tarihi mekânlarını da programa dahil ederek katılımcılara hem kültürel hem de insani bir dayanışma deneyimi sundu.

ÇUKUROVA EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ (ÇED) ORGANİZESİNDE, ADIYAMAN BELEDİYESİ VE SAMSAT BELEDİYESİNİN...

ÇUKUROVA EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ (ÇED) ORGANİZESİNDE, ADIYAMAN BELEDİYESİ VE SAMSAT BELEDİYESİNİN DESTEKLERİ İLE "ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ŞİİR VE MÜZİK FESTİVALİ" DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Huzurevinde çiçek atölyesi: renkler ve beraberlik yaşamı canlandırdı
images

Muhtarlarla buluşma: Samsun'da birlik ve hizmet vurgusu
images

Şehitkamil’de gençlerin yarınlarına 16 kütüphaneyle destek
images

Konya gökyüzünde Filistin için bayrak açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi

Çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi Bursa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile başladı

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor