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Bilecik KYK yurdunda gençlerle gönül sohbeti

Bilecik Şeyh Edebali KYK yurdunda Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan ile düzenlenen sohbet buluşmasında öğrencilerle fikir alışverişi ve ikramlar paylaşıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik KYK yurdunda gençlerle gönül sohbeti

Etkinlik detayları:

Bilecik’te Şeyh Edebali Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen sohbet programı, Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan’ın katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

Program sırasında öğrencilerle çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu; sohbet, ikramlar eşliğinde sürdü ve katılımcılara merak ettikleri konuları sorma fırsatı tanındı.

Gençlerle buluşmanın önemi:

Şenol Turan, gençlerle bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Gençlerimizle bir araya gelmek, onların düşüncelerini dinlemek ve hayatlarına dokunabilmek bizim için çok kıymetli. Bu tür buluşmalarla gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz".

Katılım ve etkileşim:

Etkinlik, öğrenci ve uzman arasında doğrudan iletişime olanak tanıyan rahat bir atmosfer sundu; öğrenciler sorularını aktardı ve sohbet sırasında karşılıklı paylaşımlar öne çıktı.

BİLECİK&#039;TE ŞEYH EDEBALİ KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) ÖĞRENCİ YURDU&#039;NDA, GENÇLERLE SOHBET PROGRAMI...

BİLECİK'TE ŞEYH EDEBALİ KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) ÖĞRENCİ YURDU'NDA, GENÇLERLE SOHBET PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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